Росіяни самотужки знищили ще один свій винищувач-бомбардувальник

Літак впав у Воронезькій області

У Воронезькій області Росії впав винищувач Су-34. Екіпаж катапультувався. Про це повідомили росЗМІ із посиланнями на заяву міноборони РФ.

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Літак впав у Воронезькій області. Двоє пілотів катапультувалися.

Су-34 – багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах.

До відома, аварії із російськими бойовими літаками трапляються далеко не вперше. Як повідомлялося, у липні у Росії під час навчань розбився винищувач МіГ-31. Винищувач зазнав аварії під час виконання навчального польоту в Камчатському краї. У серпні у Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув. Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала технічна несправність.

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Також у Краснодарському краї впав у море російський винищувач Су-25.