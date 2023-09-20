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Росіяни самотужки знищили ще один свій винищувач-бомбардувальник

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни самотужки знищили ще один свій винищувач-бомбардувальник
Двоє пілотів катапультувалися
фото з відкритих джерел

Літак впав у Воронезькій області

У Воронезькій області Росії впав винищувач Су-34. Екіпаж катапультувався. Про це повідомили росЗМІ із посиланнями на заяву міноборони РФ.

Літак впав у Воронезькій області. Двоє пілотів катапультувалися.

Су-34  – багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах.

До відома, аварії із російськими бойовими літаками трапляються далеко не вперше. Як повідомлялося, у липні у Росії під час навчань розбився винищувач МіГ-31. Винищувач зазнав аварії під час виконання навчального польоту в Камчатському краї. У серпні у Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув. Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала технічна несправність.

Також у Краснодарському краї впав у море російський винищувач Су-25.

 

Теги: винищувач літак Міноборони РФ Міноборони

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