Росіяни самотужки знищили ще один свій винищувач-бомбардувальник
Літак впав у Воронезькій області
У Воронезькій області Росії впав винищувач Су-34. Екіпаж катапультувався. Про це повідомили росЗМІ із посиланнями на заяву міноборони РФ.
Літак впав у Воронезькій області. Двоє пілотів катапультувалися.
До відома, аварії із російськими бойовими літаками трапляються далеко не вперше. Як повідомлялося, у липні у Росії під час навчань розбився винищувач МіГ-31. Винищувач зазнав аварії під час виконання навчального польоту в Камчатському краї. У серпні у Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув. Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала технічна несправність.
Також у Краснодарському краї впав у море російський винищувач Су-25.
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