  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Бійці ЗСУ знищили ще 300 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
рус
    Події в Україні

    Бійці ЗСУ знищили ще 300 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога

    графіка
    Воїни знищили вже 1667 ворожих танків - Бійці ЗСУ знищили ще 300 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
    Воїни знищили вже 1667 ворожих танків
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку

    Українські військові станом на 14 липня ліквідували вже близько 37 870 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 липня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 37870 (+300) осіб ліквідовано;
    • танків – 1667 (+18) од;
    • бойових броньованих машин – 3852 (+20) од;
    • артилерійських систем – 840 (+1) од;
    • РСЗВ – 247 (+0) од;
    • засоби ППО – 109 (+0) од;
    • літаків – 219 (+2) од;
    • гелікоптерів – 188 (+0) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3);
    • крилаті ракети – 155 (+0);
    • кораблі /катери – 15 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2720 (+16) од;
    • спеціальна техніка – 67 (+0).

    1_30

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бійці ЗСУ знищили ще 300 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога