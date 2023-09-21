Окупанти формують 12 штурмових рот для наступу – речник Східного угруповання військ

Штурмові роти окупантів намагатимуться прорвати оборону ЗСУ

Російські окупанти завершують формування штурмових рот загальною кількістю близько 2 тис. військових для спроби прорвати оборону ЗСУ. Про це в ефірі Еспресо повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

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«Противник формує 12 штурмових рот, якими надалі буде намагатися пробивати дірки у нашій обороні. Це приблизно 2 тис. військовослужбовців. Проте наші хлопці надійно тримають оборону, зокрема і на Лимано-Куп'янському напрямку, де працюють підрозділи «Азову», – наголосив він.

За словами речника Східного угруповання військ, ворог зосередив на Лимано-Куп'янському напрямку досить серйозні сили та застосовує свою сучасну техніку – БМП-3 і танки Т-90.

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«Ворог робить акцент в основному на артилерії. Зараз відсутні там бойові зіткнення, після того, як загарбник добряче отримав по зубах. Однак за минулу добу 552 рази ворог відкривав вогонь по наших окопах, також завдав 17 авіаударів. Найбільша інтенсивність ворога спостерігалася на Кремінському напрямку, де російські війська здійснили 190 обстрілів. Також гаряче було й у Сіверському районі біля Білогорівки та Роздолівки, там ворог застосовував артилерію 150 разів», – повідомив Ілля Євлаш.

Водночас, за словами Євлаша, українські захисники ефективно знищують ворожу техніку. За останню добу було ліквідовано 61 окупанта, також вдалося знищити ЗРК «Стріла-10».

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема наші бійці вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що значно ускладнило логістику російських військ.

До слова, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Із початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.