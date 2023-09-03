Світоліна вилетіла з US Open 2023, поступившись третій ракетці світу

Вирішальним для першого сету став п'ятий гейм, де Пегула використала брейк-пойнт та здобула перевагу, яка визначила хід сету

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки у третьому раунді Відкритого чемпіонату США від господарки кортів Джессіки Пегули. Про це стало відомо після результатів поєдинку.

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Матч третього кола US Open Світоліна - Пегула тривав 1 годину і 52 хвилини. Еліна Світоліна виконала 4 подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок.

Вирішальним для першого сету став п'ятий гейм, де Пегула використала брейк-пойнт та здобула перевагу, яка визначила хід сету.

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Світоліна відповіла в другому сеті, де грали на рівних до останнього гейму. Українська тенісистка взяла "під нуль" свою подачу та виграла сет.

Проте в рішучій партії Еліна Світоліна зазнала поразки, допустивши два брейки, які дозволили американці виграти сет та матч загалом.

У наступному колі Відкритого чемпіонату США Еліна Світоліна зіграє в американському дербі проти Меддісон Кіз. Матч відбудеться 3 вересня.

До слова, це п'ята зустріч тенісисток, Еліна Світоліна вигравала лише один раз. У рейтингу WTA Джессіка Пегула займає 3 позицію. Українка - 26.

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Раніше повідомлялося, що Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову в 1/32 фіналу турніру Великого шолому US Open, який відбувається у США з рахунком 5:7, 6:4. Слід зазначити, що усі росіяни на турнірі заявлені під нейтральним прапором.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про участь у тенісних турнірах, які проходили у Росії після 2014-го року. У коментарі The New York Times тенісистка заявила, що дуже шкодує про те, що їздила до країни-терористки після того, як РФ розв’язала війну на сході України.

До слова, російський тенісист Андрій Рубльов обматюкав чоловіка Еліни Світоліної, французького спортсмена Ґаеля Монфіса під час матчу 2-го кола US Open-2023.