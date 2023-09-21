ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка

ЗСУ продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута та мають успіхи в районі Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки

Вогневий контроль ЗСУ над трасою Бахмут-Горлівка значно ускладнив логістику російських військ

Збройні сили України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема наші бійці вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що значно ускладнило логістику російських військ. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Динамічно відбувається боротьба і там, і там, проте типи операцій відрізняються: якщо на Куп’янсько-Лиманському напрямку ми обороняємося, намагаємося стримати навалу противника, то на Бахмутському ми маємо успіхи й продовжуємо витісняти його з позицій», – розповів Євлаш.

За словами речника Східного угруповання військ, росіяни не відмовляються від своєї мети повністю захопити Луганську та Донецьку області. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог зараз інтенсивно намагається повернути позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, адже вони дуже важливі для оборони Бахмута.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відстань з Кліщіївки до Бахмута – 7 км. Оголення цього флангу дає ЗСУ нагоду більше завдавати артилерійських ударів по скупченню особового складу росіян, їхніх командних пунктах та техніці.

«Вихід поблизу Андріївки й Кліщіївки дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут – Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилося й ускладниться в подальшому», – зазначив Євлаш.

Траса Бахмут-Горлівка фото: скріншот

Речник Східного угруповання військ також розповів, що українські бійці продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута та мають успіхи в районі Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки.

Євлаш додав, що ЗСУ продовжує завдавати ударів там, де окупанти найменше цього очікують, і значно меншими силами в порівнянні з противником продовжують рухатися вперед попри домінування противника в повітрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомив речник Східного угруповання військ, армія РФ несе у 7-8 разів більші втрати в обороні, ніж українська в наступі.

Нагадаємо, українські військові продовжили наступальні дії у районі Бахмута Донецької області, а також на заході Запорізької області.

До слова, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Із початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.