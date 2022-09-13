Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Через моральну втому». ЗСУ знайшли рапорти росіян про відмову воювати (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
«Через моральну втому». ЗСУ знайшли рапорти росіян про відмову воювати (фото)

Опубліковано рапорт командира взводу із смт Калинець Московської області

Окупанти, які перебували в Ізюмі масово писали рапорти про відмову воювати. Про це повідомив боєць ЗСУ Андрій Баштовий, який брав участь у зачистці Ізюму.

Він опублікував фото рапортів, які окупанти лишили у місті. Зокрема опубліковано рапорти командира взводу, його заступників та командирів відділень із смт Калинець Московської області, які «різко захотіли додому 30 серпня».

«Знайшов 10 таких рапортів. Акуратно складені. Автори вже упетляли», – написав Баштовий.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів. 

За два тижні на півдні українські військові знищили понад 1800 окупантів, більш як 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, два літаки, два гелікоптери та близько 10 крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські загарбники через контрнаступ Збройних сил України закрили селище Велика Олександрівка на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як живим щитом. 

Читайте також: Очільник звільненого Ізюма: Є усі дані про тих, хто співпрацював з окупантами
Теги: росія окупанти ЗСУ війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові підняли прапор над Богородичним 11 вересня
Убиті мирні жителі, смітник у церкві: що залишили окупанти в селі на Донеччині
Вчора, 16:13
Рашисти сигналізують про готовність до перемовин 
Окупанти на правому березі Дніпра готові здаватися – «Південь»
Вчора, 11:54
РФ придумала казку, що «нацисти» відвозять на розстріл людей, які були під окупацією
Окупанти після серії поразок на Харківщині запускають нову методичку
Вчора, 16:03

Події в Україні

Генерал-майор ЗСУ повідомив на скільки просунулася лінія фронту на півдні
Генерал-майор ЗСУ повідомив на скільки просунулася лінія фронту на півдні
«Через моральну втому». ЗСУ знайшли рапорти росіян про відмову воювати (фото)
«Через моральну втому». ЗСУ знайшли рапорти росіян про відмову воювати (фото)
Зеленський розповів про успіхи наступу на сході та півдні
Зеленський розповів про успіхи наступу на сході та півдні
Мінус два танки: український воїн на слух поцілив із міномета у ворога
Мінус два танки: український воїн на слух поцілив із міномета у ворога
Пушилін пояснив, чому окупанти втратили контроль над Святогірськом
Пушилін пояснив, чому окупанти втратили контроль над Святогірськом
Стало відомо, хто зайде у звільнені українські міста і села після військових
Стало відомо, хто зайде у звільнені українські міста і села після військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
304K
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
140K
Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW
86K
Контрнаступ на півдні: від бригади російських морпіхів лишилося 15% складу
80K
Чи застосує Путін ядерну зброю: генерал США назвав ризики
75K
Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи
39K
Обстріли електромереж. ​ДТЕК Ахметова зробив пропозицію владі

Новини

П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09
За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 07:14

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту