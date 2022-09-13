«Через моральну втому». ЗСУ знайшли рапорти росіян про відмову воювати (фото)

Опубліковано рапорт командира взводу із смт Калинець Московської області

Окупанти, які перебували в Ізюмі масово писали рапорти про відмову воювати. Про це повідомив боєць ЗСУ Андрій Баштовий, який брав участь у зачистці Ізюму.

Він опублікував фото рапортів, які окупанти лишили у місті. Зокрема опубліковано рапорти командира взводу, його заступників та командирів відділень із смт Калинець Московської області, які «різко захотіли додому 30 серпня».

«Знайшов 10 таких рапортів. Акуратно складені. Автори вже упетляли», – написав Баштовий.

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Нагадаємо, Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів.

За два тижні на півдні українські військові знищили понад 1800 окупантів, більш як 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, два літаки, два гелікоптери та близько 10 крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські загарбники через контрнаступ Збройних сил України закрили селище Велика Олександрівка на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як живим щитом.