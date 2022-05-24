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    Зеленський назвав умову повернення до процесу перемовин з РФ

    Зеленський повідомив умови для повернемося за стіл переговорів з РФ - Зеленський назвав умову повернення до процесу перемовин з РФ
    Зеленський повідомив умови для повернемося за стіл переговорів з РФ
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    Зеленський: «Я не думав, що спроба Росії буде успішною, тому що світ об’єднався довкола України»

    Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна повернеться до переговорного процесу з Росією після деокупації територій, захоплених після 24 лютого. Про це український гарант заявив в інтерв’ю японському суспільному мовнику NHK.

    «Я переконаний, що ми повинні відвоювати всі наші території, але за це ми заплатимо ціну. Ми хочемо повернутися туди, де були до 24 лютого. Тоді ми повернемося за стіл переговорів (з Росією - ред.)», – заявив Зеленський.

    Глава держави додав, що домовитися з Росією про перемир’я до відвоювання окупованих після 24 лютого територій України буде складно.

    «Деякі крани думали, що Росія окупує Україну за три дні. Минув третій день, три тижні, і вже три місяці. Я не думав, що спроба Росії буде успішною, тому що світ об’єднався довкола України», – додав Зеленський.

    Як раніше повідомлялося, помічник президента Росії Володимир Мединський заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, у тому числі і на найвищому рівні, готова до продовження переговорів, але м'яч на стороні України, на яку Росія напала в кінці лютого.

    Нагадаємо, Зеленський готовий поновити переговори з Росією, але є умова.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна переговоры окупація #stoprussia
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    Зеленський назвав умову повернення до процесу перемовин з РФ