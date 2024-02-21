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Ракети на Полтавщині з Білгородщини, на Донеччині пошкоджено завод: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракети на Полтавщині з Білгородщини, на Донеччині пошкоджено завод: ситуація в регіонах
На Донеччині через обстріл пошкоджено 17  житлових будинків, будинок культури, будівля ліцею, адмінбудівля заводу, п'ять цивільних автомобілі, будівля спорткомплексу
фото ілюстративне

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Полтавщина

За інформацією Повітряних Сил України вчора ввечері на Полтавщині знищили керовану авіаційну ракету X-59. Росіяни запустили її з території Білгородської області.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (17 вибухів). Ворог із мінометів, артилерії обстріляв Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів з міномету, артилерії та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська сільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: пошкоджено легковий автомобіль. Одна людина отримала контузію. Надано медичну допомогу без госпіталізації.

Запорізька область

Окупанти завдали 516 ударів по 17 населених пунктах області. 108 ворожих безпілотників атакували Біленьке, Новодарівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Роботине, Малі Щербаки й П'ятихатки. Також, рашисти здійснили 3 авіаудари та 28 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного.

377 артобстрілів прийшлися по території Гуляполя, Оріхова, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Червоного, Новоандріївки, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вчора вдень агресор 14 разів скеровував на Нікопольщину БпЛА, бив з артилерії. Випустив понад два десятки снарядів. Потерпали районний центр, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Постраждали чоловіки 41 і 59 років та 87-річна жінка. 

Пошкоджені агрофірма, дев'ять житлових будинків, дві лінії електропередач, газопровід, сім господарських споруд, ще одна – знищена. Потрощені легкові автівки, автобус, вантажівки. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пізно ввечері над областю збили  чотири БпЛА.

Марганець, що на Нікопольщині, російська армія обстріляла з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 у населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін. Авіаударів завдали по н.п. Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Піщане,Катеринівка та ін.

Сьогодні близько опівночі в с. Липці Харківського району обстріляно садове товариство та автомобіль. Без постраждалих. Вчора – обстріл смт. Козача Лопань Дергачівського району. Влучання в територію. Без постраждалих.

  • В с. Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад.
  • В с. Черкаські Тишки Харківського району пошкоджене садове товариство «Петросівка». Горів 2-поверховий будинок. Без постраждалих.
  • Внаслідок обстрілів КАБом с. Глушківка Куп‘янського району пошкоджено приватне домоволодіння, зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені. Без постраждалих.
  • В ході обстрілу с. Липці Харківського району пошкодженно три приватних володіння. Постраждалих не зафіксовано.

Луганщина

Від ворожого вогню вчора потерпали Невське, Кармазинівка та Білогорівка. По останній противник завдавав ударів з авіації. За добу противник здійснив 181 обстріл (517 снарядів) по позиціях наших військ.

Донеччина

Під вогнем рашистів: Курахове, Торецьк, Красногорівка, Дружківка, Краматорськ, смт Нью-Йорк, с. Ласточкине, с. Тоненьке, с. Предтечине, с. Уманське, с. Костянтинівка, с. Орлівка, Добропілля, с. Мемрик

Пошкоджено 17  житлових будинків, цех Дружківського заводу газових плит ПрАТ «Грета», будівля 45 ДПРЧ ДСНС, будівля фільтрувальної станції, будинок культури, будівля ліцею, адмінбудівля заводу, п'ять цивільних автомобілі, будівля спорткомплексу, 2 гуртожитки, будівля сільської ради. На Донеччині за добу: один загиблий та вісім поранених.

Миколаївщина

Вчора ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також удень ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 47 обстрілів (159 снарядів), з них по м. Херсон – шість обстрілів (27 снарядів). Рашисти поцілили  у райони 21 населеного пункту області.

Внаслідок ворожого обстрілу Антонівки поранень зазнав 61-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. Лікування проходитиме амбулаторно.

Близько ночі противник здійснив обстріл Херсона. Легкі травми отримали 25-річний чоловік, та жінки 39 та 57 років. Їм надано медичну допомогу. За добу по області чотири людини дістали поранення.

Нагадаємо, триває 728-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131.

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Теги: пожежа Костянтинівка окупанти армія обстріл вантажівки Миколаїв Торецьк автомобіль громада Запорізька область Херсон будинок жінка дружина населення рашисти автобус втрати ворог поранення росіяни

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