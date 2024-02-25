Історик Грицак зізнався у любові до націоналістів, які хочуть його посадити

«Націоналізм – це про любов, а не про ненависть»

Без націоналістів політичне життя буде неповноцінним, адже вони необхідні задля функціонування якісної політики та держави. Таку думку висловив український історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

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Науковець підкреслив, що націоналізм – це впершу чергу про любов, а не про ненависть. Не дивлячись на те, що колись, за словами історика, один із націоналістів обіцяв засудити його.

«Колись Юрій Михальчишин (екснардеп від «Свободи» – «Главком») обіцяв, що коли прийде до влади, то помістить в тюрму мене, Мариновича (Мирослав Маринович, український правозахисник – «Главком») й Андруховича (Юрій Андрухович, український поет – «Главком»). Я думаю, що якби він прийшов до влади, то щось таке і зробили б», – зауважив науковець.

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На думку Ярослава Грицака, український націоналіст має такі риси як впертість, чесність та адаптивність до змін.

«По-перше, впертість, у сенсі стійкості та опірності. Тут найкраще згадується пісня «Хлопці з Бандерштадту». По-друге, часом правда є найпростішою, і часто саме націоналісти говорили цю просту правду. Націоналісти говорили про Голодомор і про те, що Росія – ворог. По-третє, я свого часу знав молодше покоління бандерівців, яке народилося уже на Заході, й вони були дуже ліберальні», – пояснює історик.

Науковець зауважує, що українські націоналісти так і не прийшли до влади, і наразі він не бачить передумов, щоб у них це вийшло у найближчому майбутньому. Проте без них, на думку історика, політичне життя було би неповноцінним: як доказ можна подивитися на сусідню Білорусь.

«Я вважаю, що націоналісти – це такий додаток, без якого не може бути якісної політики. Це як вишенька на торті – вона додає смаку. Вони конче потрібні, особливо зараз. Це так само з українськими лібералами. Вони не можуть прийти до влади, але без них політичне життя було би неповноцінним», – зауважив Грицак.

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На його думку, ліберали мають вітати кожну політичну силу, яка виступає за зміцнення держави та суспільства, і це дуже важливо, крім тих, які закликають знищувати інших.

Ярослав Грицак додає, що хоч націоналісти і не люблять його, та він не уявляє політичне життя без них. Адже тоді б в Україні не було б такого спротиву: ні на Майдані, ні на війні. Тож, на його думку, сила України полягає у взаємодії всього спектру ідей.

Нагадаємо, історик Грицак пояснив, чому деякі європейські нації досі симпатизують Путіну.

Також Грицак дав пораду українцям щодо проблем у відносинах із Польщею.