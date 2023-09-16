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ЗСУ активізували зусилля з форсування Дніпра на Херсонщині – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ активізували зусилля з форсування Дніпра на Херсонщині – ISW
фото з відкритих джерел

Українські сили продовжують вести штурм на Шахтарському напрямку в районі кордону Донецько-Запорізької області

Збройні сили України посилили активність у спробах перетнути річку Дніпро в Херсонській області, а у росіян не вистачає сил, щоб цьому завадити. Крім цього, українські військові знищили залишки 72-ї окремої мотострілецької бригади в Андріївці, Донецька область. Про це йдеться у звіті (ISW).

Просування українських військ

Речник Генштабу України та Східного операційного командування Ілля Євлаш повідомив, що протягом 14 і 15 вересня російські війська не здійснювали наступальних операцій на напрямках Куп'янського та Лиманського. Євлаш наголосив, що на Куп'янському напрямку активно діють підрозділи 25-ї загальновійськової армії Російської Федерації. Раніше Інститут стратегічних досліджень вважав, що новостворена 25-та армія може мати низький рівень підготовки або недостатню бойову готовність.

За інформацією російських військових, українські війська ведуть наступ 15 вересня на напрямку Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але не здійснили прогресу. Речник Міністерства оборони Росії та Російського центру угруповання військ, Олександр Савчук, повідомив, що українські сили неуспішно атакували область біля Торського, що знаходиться 15 км на захід від Кремінної.

Українські війська, за звітами, визволили Андріївку (розташовану 10 км на південний захід від Бахмута) та досягли деякого успіху в районі Бахмута 15 вересня. За словами представників Генерального штабу України та інших українських офіційних осіб, Андріївка була звільнена українськими силами 14 вересня, і вони досягли обмеженого прогресу біля Кліщіївки (що знаходиться 7 км на південний захід від Бахмута) 15 вересня.

Українська 3-та окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її військових звільнили Андріївку та "повністю ліквідували" 72-у окрему мотострілецьку бригаду (3-й армійський корпус) РФ після оточення населеного пункту. Підрозділи 72-ї бригади зазнали значних втрат під час українських контратак у травні 2023 року у районі Бахмута та, ймовірно, повністю втратили свою ефективність.

За повідомленням 3-ї десантно-штурмової бригади, звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута, і бої тривають у цьому районі. Багато російських джерел або заперечували факт звільнення Андріївки від українських військ, або стверджували, що повне знищення поселення під час боїв робить український контроль над ним тактично неважливим.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили витіснили російські війська з Кліщіївки та намагаються закріпитися в населеному пункті, хоча інші російські «воєнкори» стверджували, що російські війська контролюють село. Один з них стверджував, що українські сили безуспішно намагалися увійти в сам Бахмут з ​​південного заходу.

Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували безуспішні спроби прорвати українську оборону біля Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута) і намагалися відновити втрачені позиції біля Ягідного (2 км на північ від Бахмута).

У Генштабі України повідомили, що українські сили продовжують вести штурм на Шахтарському напрямку в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Також у Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та завдають значних втрат російській живій силі та техніці поблизу Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Раніше повідомлялося, що російський корабель «Самум» було підбито експериментальним дроном СБУ «Морський малюк».

Нагадаємо, 14 вересня українські захисники завдали удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі. Зазначається, що удару було завдано по двох патрульних кораблях РФ типу «Василь Биков». Вони отримали певні пошкодження.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з іншими представниками вищого військового командування України провів зустріч із американськими та британськими партнерами

 

 

Теги: штурм Дніпро Генштаб військові корабель звільнення Валерій Залужний блогер наступ Бахмут армія

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