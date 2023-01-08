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Кролі виманили окупантів під вогонь українського снайпера

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кролі виманили окупантів під вогонь українського снайпера
Бойові кролі у роботі
фото: скріншот із відео

Росіяни погналися за тваринами і потрапили під приціл

Знищити двох окупантів снайперам Служби безпеки України несподівано допомогли кролі. Тварини виманили росіян із засідки. Відповідне відео СБУ оприлюднила в Telegram. У Службі жартують, що українці застосували проти ворога нову секретну зброю.  

«Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО «А» СБУ: двох окупантів було знищено. Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат!», – ідеться в повідомленні.

Раніше контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Львівській області. Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України.

Нагадаємо, на Чернігівщині Служба безпеки України викрила ймовірного зрадника. Слідство встановило, що чоловік працював на спецслужби Білорусі. Також повідомлялося, що СБУ відкрила справу проти пропагандистки Медведчука.

 

Теги: слідство українці тварини чоловік відео

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