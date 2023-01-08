Кролі виманили окупантів під вогонь українського снайпера

Росіяни погналися за тваринами і потрапили під приціл

Знищити двох окупантів снайперам Служби безпеки України несподівано допомогли кролі. Тварини виманили росіян із засідки. Відповідне відео СБУ оприлюднила в Telegram. У Службі жартують, що українці застосували проти ворога нову секретну зброю.

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«Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО «А» СБУ: двох окупантів було знищено. Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат!», – ідеться в повідомленні.

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Раніше контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Львівській області. Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України.

Нагадаємо, на Чернігівщині Служба безпеки України викрила ймовірного зрадника. Слідство встановило, що чоловік працював на спецслужби Білорусі. Також повідомлялося, що СБУ відкрила справу проти пропагандистки Медведчука.