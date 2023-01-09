Російська військова авіація зазнає безпрецедентних втрат в Україні – речник ЗСУ

Українські зенітники унеможливили ефективне використання росіянами своєї авіації

ЗСУ позбавили російську армію можливості ефективно застосовувати бойову авіацію в зоні активних бойових дій. Про це повідомив речник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий в етері телеканалу «Еспресо».

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«Дії нашої винищувальної авіації й зенітників, а також переносні зенітно-ракетні комплекси, якими володіють наші наземні підрозділи, унеможливили ефективне використання росіянами своєї авіації. Тобто їх просто збивають», – зазначив він.

Сергій Череватий також зауважив, що під час агресивної війни проти України російська військова авіація зазнає безпрецедентних втрат.

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«З багатьох джерел до нас доходила інформація, що від вищого військово-політичного керівництва Росії був меседж, що люди це вторинне, а первинне це техніка. Вони будь-яку техніку намагаються зберігати», – сказав він.

Раніше Генштаб повідомив, що 8 січня ЗСУ збили три російські гелікоптери.

Раніше секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данилов повідомив, що Росія готується до запуску виробництва іранських дронів-камікадзе на своїй території.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії дронів-камікадзе, а також продовження Тегераном ракетних програм.