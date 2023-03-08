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США шукають спосіб установити західні ракети на українські літаки – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США шукають спосіб установити західні ракети на українські літаки – ЗМІ
Ракета AIM-120 AMRAAM
фото: Wikimedia Commons

Такий підхід зможе компенсувати відсутність в України сучасних винищувачів

Американські військові вивчають можливість застосування передових західних ракет класу «повітря–повітря» на українських винищувачах МіГ. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що офіційні особи США досліджують, чи можуть ракети класу «повітря–повітря» середньої дальності AIM-120 бути встановлені на літаках МіГ, які використовує Україна. Ці ракети призначені для західних винищувачів, таких як F-16 американського виробництва.

За даними джерел видання, наразі існують деякі технічні труднощі в інтеграції систем, оскільки ракета не лише має фізично встановлюватися на літаку, а й повинна «розмовляти» з його радаром. Щоб здійснити постріл, радар літака вказує ракеті на ціль і скеровує її, доки вона не наблизиться достатньо близько, щоб знайти ціль самостійно. Забезпечити інтеграцію важко, адже американська й радянська системи сильно відрізняються.

Однак якщо технічні нюанси будуть подолані, це стане першим випадком, коли США нададуть українській авіації застосовувати ракети класу «повітря–повітря».

«Ми підтримуємо регулярні контакти і продовжуватимемо тісні консультації з Україною щодо її потреб у сфері безпеки, але з міркувань операційної безпеки ми не обговорюватимемо, які дії можемо вжити або не вжити в цьому напрямі», – підкреслив представник Міноборони США Гаррон Герн.

AIM-120 AMRAAM – американська всепогодна керована ракета класу «повітря–повітря» середньої дальності, призначена для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. 

Нагадаємо, що адміністрація США ще не готові надати Україні ракети далекого радіусу дії Atacms. Головною причиною тепер називають не побоювання спровокувати Москву на ескалацію конфлікту, а мізерність власних запасів такої зброї.

До слова, США оцінюють навички українських пілотів для потенційного навчання на винищувачах F-16.

Теги: США ракета винищувач

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