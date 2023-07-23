«Південь» повідомив, чим Росія завдала удару по Одесі

Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування

У ніч на 23 липня Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Одесі. Окупанти використали балістичні ракети Іскандер-М та декілька видів крилатих ракет. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М», - повідомляє ОК «Південь».

Зазначається, що силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено. Інші завдали руйнування портової інфраструктури щонайменше 6 житловим, у тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автомобілів, у багатьох будинках міста пошкоджено фасади та дахи, вибиті вікна.

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Також у місті утворилося кілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути утруднений рух, скоріше за все буде змінено маршрут міського транспорту.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Зокрема через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури.