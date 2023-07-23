Головна Одеса Новини
search button user button menu button

«Південь» повідомив, чим Росія завдала удару по Одесі

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Південь» повідомив, чим Росія завдала удару по Одесі
Росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі
фото: Facebook

Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування

У ніч на 23 липня Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Одесі. Окупанти використали балістичні ракети Іскандер-М та декілька видів крилатих ракет. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М», - повідомляє ОК «Південь».

Зазначається, що силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено. Інші завдали руйнування портової інфраструктури щонайменше 6 житловим, у тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автомобілів, у багатьох будинках міста пошкоджено фасади та дахи, вибиті вікна.

Також у місті утворилося кілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути утруднений рух, скоріше за все буде змінено маршрут міського транспорту.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор

Зокрема через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури

Теги: росія окупанти Одеса балістичні ракети

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Південь» повідомив, чим Росія завдала удару по Одесі
«Південь» повідомив, чим Росія завдала удару по Одесі
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста
Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста
Ракетний удар по Одещині: є загиблий та поранені
Ракетний удар по Одещині: є загиблий та поранені
Ворог атакував Одесу: очільник ОВА повідомив про наслідки
Ворог атакував Одесу: очільник ОВА повідомив про наслідки
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
48K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
28K
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
15K
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ
14K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
5257
Біля офісу військового блоку Путіна у Москві переполох

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту