ЗСУ приземлили третій за тиждень штурмовик ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1321 вогневе завдання

Воїни оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25. Про це повідомив командувач «Таврії», бригадний генерал Олександр Тарнавський.



Крім того, зазначається, що протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1321 вогневе завдання.



Загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, чотири бойові броньовані машини, вісім артилерійських систем, один засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.

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Нагадаємо, триває 600-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять керованих ракет Х-59, одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 11 «Шахедів».