«Слуга народу» анонсувала звільнення Шуфрича з посади голови комітету

Звільнення Шуфрича з посади голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова може відбутися вже цього тижня

Верховна Рада планує на найближчому засіданні звільнити нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Однак ліквідація самого Комітету не передбачається. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Безумовно, на найближчому засіданні відбудеться його (Шуфрича – «Главком») звільнення. За наявною зараз інформацією, Комітет продовжить працювати. Ліквідація цього Комітету була б, у тому числі дивною з тої точки зору, які можуть бути заголовки: «Верховна рада ліквідовує Комітет з питань свободи слова». Це може бути невірно протрактовано, особливо в умовах воєнного стану», – розповіла нардепка.

Водночас звільнення Шуфрича може відбутися вже цього тижня, а його посаду планують запропонувати комусь з опозиційних фракцій чи груп.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Також народному депутату України Нестору Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді.

Крім того, Печерський суд Києва відправив Нестора Шуфрича на 60 днів під арешт без права внесення застави.