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ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)
ЗСУ знищили командний пункт бригади ворога
фото з відкритих джерел

80 бригада ЗС РФ перебуває на південному напрямку

Збройні сили України рознесли командний пункт 80 бригади російських окупантів. Про це повідомляють російські телеграм-канал, публікуючи кадри «прильоту». На фото видно стовп диму посеред степової місцевості з посадками.

«Ворог ударив по КП 80-ї бригади. Наші співчуття», – пише Z-канал Dontstopwar.

ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото) фото 1

За даними волонтера та активіста Сергія Стерненка, 80 бригада ЗС РФ зараз перебуває на південному напрямку. Згодом він уточнив, що є «багато поганих новин» для окупантів із цього напрямку.

«Для росіян є багато поганих новин, особливо по півдню. Пам’ятайте про ціну. Вона надзвичайно висока», – зазначив Стерненко.

Нагадаємо, за минулу добу авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, п’ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби та ще два важливих об’єкти противника.

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