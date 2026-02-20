Головна Скотч Шоу-біз
Співачка Lely45 відвідала фронт та написала пісню для морпіхів 36-ї бригади ЗСУ (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Співачка Lely45 написала пісню «У смерті плани» для морпіхів 36-ї бригади
фото: «Культурні сили»

Lely45 закликала пам'ятати про морпіхів, які перебувають у полоні

Співачка, поетеса та блогерка Lely45, справжнє ім’я Людмила Білоусова, взяла участь у проєкті «Фронтової Cтудії» та записала пісню «У смерті плани» для морпіхів 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Про це повідомляє «Главком».

Lely45 не лише написала пісню для бригади, але й провела час із військовими, щоб дізнатися про них більше. Співачка взяла участь у повсякденних завданнях бригади, зокрема долучилася до вивчення історії та автентики бригади, до десантування на плацдарм. Крім цього, поетеса спробувала опанувати стрільбу та навіть керувати танком та квадрокоптером, відомого як, Мавік.

Також Lely45 познайомилася з підрозділом операторів БПЛА. За словами командира підрозділу з позивним Водолаз, молоді захисники є рушієм змін у війську. «Наша функція – давати все, що вони просять. Вони самі знаходять нове, навчаються, пропонують рішення. Ми намагаємося забезпечити їх необхідним – від дронів до наземних станцій», – сказав Водолаз.

Співачка Lely45 написала пісню для морпіхів 36-ї бригади
Співачка Lely45 написала пісню для морпіхів 36-ї бригади
фото: скриншот «Фронтова студія»

Співачка зізналася, що після поїздки на фронт вона змінилася.«Поїздка змінила її, дозволивши прожити той біль, який вона підсвідомо блокувала в цивільному житті. Артистка повернулася морально та фізично сильнішою, віднайшовши в собі ту частину особистості, яка здавалася втраченою», – розповіли в «Культурних силах».

Завдяки цьому досвіду, отриманим знанням та особистому знайомству з бригадою Lely45 написала пісню для військових. За словами морпіхів 36-ї бригади, пісня про них має бути про мужність та те, як вони боронять Україну та ніколи не відступають.

Lely45 пише трек про морських піхотинців 36-ї ОБрМП | Фронтова Студія

Нова пісня в рамках проєкту «Фронтова студія» від співачки Lely45 має назву «У смерті плани». Авторка пісні відобразила у її рядках силу військових та те, як вони тримаються один одного й за українську землю. Також виконавиця наголосила на тому, що необхідно пам’ятати морських піхотинців, які перебувають у полоні та підтримувати їхні родини.

Нещодавно фольклористка та співачка Юля Юріна долучилася до проєкту музичного мілітарного проєкту від «Культурних сил» під назвою «Фронтова студія». Музикантка з’явилася в одному з епізодів проєкту та написала пісню для 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового.

Культурні сили – це платформа, що займається розвитком воїнської культури, сприяє моральній та психологічній підтримці військових та родин загиблих бійців. До неї входять волонтери, культурні діячі, а також військові творчих професій.

Нагадаємо, що перший сезон «Фронтової студії» відбувся 11 листопада, у ньому музикант Саша Чемеров та репер Гоня відвідали 30-ту ОМБр імені князя Костянтина Острозького. Під час цього епізоду артисти проводили час із військовими, керували дронами, вчилися та слухали захисників, щоб згодом створити пісню. Врешті музиканти анонсували трек для 30-ї ОМБр з назвою «Божою милістю». 

Теги: співачка військові фронт пісня ЗСУ

