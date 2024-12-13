Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ на межі оточення в чотирьох селах Донеччини – Deep State

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ на межі оточення в чотирьох селах Донеччини – Deep State
Ккраїнські військові ведуть активні бої за утримання позицій, але ситуація залишається складною через значну перевагу ворога в живій силі
фото ілюстративне з відкритих джерел

Росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині

Росіяни окупували населений пункт Зоря. Ситуація навколо «Успенівського мішка» на Донеччині погіршується. Про це 12 грудня повідомили аналітики проєкту Deep State.

За даними аналітиків, росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині.

Особливу увагу аналітики приділяють ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині «Успенівського мішка». Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

ЗСУ на межі оточення в чотирьох селах Донеччини – Deep State фото 1
мапа: Deep State

«Ситуація критична для всіх, окрім Луценка, вже екскомандувача ОТУ «Донецьк». За нашою інформацією, він знятий з посади і переведений до командування Сухопутних військ. Натомість ми можемо почути від нового командувача традиційне «відійшли на підготовлені позиції», – кажуть аналітики.

Також зазначається, що українські військові ведуть активні бої за утримання позицій, але ситуація залишається складною через значну перевагу ворога в живій силі.

За даними аналітиків, відсутність належної координації може призвести до ризику оточення підрозділів Сил оборони України одразу в кількох населених пунктах.

«Нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ «Донецьк». Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил Оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники окупували на Донеччині ще три населені пункти – Жовте, Пустинка та Роздольне.

Окрім того, росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна військові Донецьк Україна ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні триває тисячний день війни
Тисяча днів війни, за яку не соромно
19 листопада, 07:01
Унаслідок російського обстрілу виникла пожежа в Броварському районі Київщини
Є постраждалий та руйнування: фото наслідків обстрілу Київщини
13 листопада, 09:36
НАБУ, перебуваючи на території держави-агресора отримуватимуть 100 тис. грн
НАБУ отримає виплати за операції на Курщині: соцмережі здивовані
15 листопада, 18:49
За прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку, виробництво пластику зросте приблизно на 60% до 736 мільйонів тонн до 2040 року
Три країни заблокували угоду про боротьбу з пластиковим забрудненням на сесії ООН
2 грудня, 07:48
Fрмія РФ на Запорізькому напрямку намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби
Наступ на Запоріжжі: комбриг Нацгвардії розповів про приготування окупантів
1 грудня, 18:22
Військовослужбовців армії КНДР після скарг нагодували індивідуальними пайками із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ
Військові КНДР у Курській області скаржаться на недостачу їжі – розвідка
4 грудня, 15:21
У Кривому Розі внаслідок авіаудару загинули троє людей
Удар по Кривому Рогу: рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини
7 грудня, 07:32
Зеленський подякував особисто медикам і відзначив їх нагородамм
Зеленський відвідав перший в Україні підземний хірургічний госпіталь (відео)
Вчора, 16:05
Працівників ЖКГ окупованих територій України мобілізували до армії РФ, крім того, тим працівникам, які залишилися, не виплачують заробітну плату
В окупованій Луганській області паралізовано рух автошляхами: Центр нацспротиву назвав причину
Сьогодні, 01:04

Події в Україні

У Харкові «Шахед» влучив у дах житлового будинку
У Харкові «Шахед» влучив у дах житлового будинку
ЗСУ на межі оточення в чотирьох селах Донеччини – Deep State
ЗСУ на межі оточення в чотирьох селах Донеччини – Deep State
В окупованій Луганській області паралізовано рух автошляхами: Центр нацспротиву назвав причину
В окупованій Луганській області паралізовано рух автошляхами: Центр нацспротиву назвав причину
Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2024 року
У Києві повітряна тривога тривала три з половиною години
У Києві повітряна тривога тривала три з половиною години
У кав’ярні поруч зі зруйнованою приватною клінікою у Запоріжжі увімкнули гірлянди
У кав’ярні поруч зі зруйнованою приватною клінікою у Запоріжжі увімкнули гірлянди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
81K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
23K
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
18K
З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування
18K
Змова найбільших банків. До чого готуватися українцям

Новини

Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
11 грудня, 12:54

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua