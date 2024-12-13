ЗСУ на межі оточення в чотирьох селах Донеччини – Deep State

Ккраїнські військові ведуть активні бої за утримання позицій, але ситуація залишається складною через значну перевагу ворога в живій силі

Росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині

Росіяни окупували населений пункт Зоря. Ситуація навколо «Успенівського мішка» на Донеччині погіршується. Про це 12 грудня повідомили аналітики проєкту Deep State.

За даними аналітиків, росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині.

Особливу увагу аналітики приділяють ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині «Успенівського мішка». Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

мапа: Deep State

«Ситуація критична для всіх, окрім Луценка, вже екскомандувача ОТУ «Донецьк». За нашою інформацією, він знятий з посади і переведений до командування Сухопутних військ. Натомість ми можемо почути від нового командувача традиційне «відійшли на підготовлені позиції», – кажуть аналітики.

Також зазначається, що українські військові ведуть активні бої за утримання позицій, але ситуація залишається складною через значну перевагу ворога в живій силі.

За даними аналітиків, відсутність належної координації може призвести до ризику оточення підрозділів Сил оборони України одразу в кількох населених пунктах.

«Нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ «Донецьк». Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил Оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники окупували на Донеччині ще три населені пункти – Жовте, Пустинка та Роздольне.

Окрім того, росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.