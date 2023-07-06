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Росіяни встановили на енергоблоках Запорізької АЕС кулеметні гнізда

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни встановили на енергоблоках Запорізької АЕС кулеметні гнізда
На станції зберігається велика небезпека через присутність окупантів
фото з відкритих джерел

За словами Котіна, на станції знаходяться близько 700 військових РФ

Росіяни розміщували на енергоблоках окупованої ними Запорізької АЕС кулеметні гнізда. Про це директор «Енергоатому» Петро Котін заявив в ефірі національного телемарафону в четвер, 6 липня.

Котін прокоментував супутникові знімки американської компанії Planet Labs. На фото видно, що на даху четвертого енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об'єкти, але роздільна здатність знімку не дозволяє точно встановити, які саме.

Росіяни встановили на енергоблоках Запорізької АЕС кулеметні гнізда фото 1
На даху четвертого енергоблоку ЗАЕС з'явилися невідомі об'єкти
На даху четвертого енергоблоку ЗАЕС з'явилися невідомі об'єкти

«Дійсно так, ми також маємо можливість передивитися ці знімки. Ще інформацію деяку ми маємо. Знаємо, що були розміщені кулеметні гнізда на деяких дахах енергоблоків. І ці знімки також свідчать про те, що там може бути, зокрема, і вибухівка», – розповів Котін.

За словами директора «Енергоатому», небезпека на станції зараз велика, оскільки там, за його даними, перебуває близько 700 російських військових – їхня кількість то зменшується. то збільшується.

«І фактично там є і вибухівка, і зброя, і всі інші речі, які не потрібно, щоб були на такому об'єкті», – наголосив Котін.

Нагадаємо, що ввечері 4 липня в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ попередили, що російські окупанти розмістили на даху третього і четвертого енергоблоків захопленої ними ЗАЕС предмети, схожі на вибухові пристрої. Росіяни можуть підірвати їх, не пошкодивши енергоблоки, щоб створити картинку «обстрілів» з боку України. За даними ЗСУ, країна-агресор може піти на провокацію найближчим часом.

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Теги: окупанти Запорізька АЕС

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