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Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера. Міністр Сікорський відповів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера. Міністр Сікорський відповів
Путін не вперше звинувачує Польщу в розв'язанні Другої світової війни
фото з відкритих джерел

В інтерв'ю американському пропагандисту Карлсону російський диктатор заявив, що саме Польща винна у нападі Гітлера в 1939 році

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Польща нібито спровокували Гітлера напасти на неї. Про це він написав у X.

«Російський диктатор Володимир Путін вже не вперше звинувачує Польщу, в яку вдерся СРСР 17 вересня 1939, у розв'язанні Другої світової війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Шокує те, що цього разу їх увімкнув американський журналіст», – написав Сікорський.

В інтерв'ю Карлсону Путін звинуватив поляків у нападі нацистської Німеччини на Польщу в 1939 році.

«Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі», – заявив він.

Як раніше повідомлялося, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.

Зокрема, Такер Карлсон явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало відношення до почутої маячні. «Главком» опублікував скріни, на яких можна побачити, що американський журналіст часом силився щось зрозуміти з того, що говорить Путін, часом ледь стримував посмішку, а інколи – був просто шокований почутим.

До слова, російський диктатор Володимир Путін у великому інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону продовжував користуватися улюбленими прийомами – спотворенням та перекручуванням фактів. Зокрема, він збрехав у розмові із журналістом щонайменше шість разів.

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Теги: війна Німеччина Адольф Гітлер путін МЗС Польща

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