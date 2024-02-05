Греція може передати Україні ракети С-300? Речник уряду відреагував

Раніше ширилися чутки, що Греція готує Україні військовий пакет допомоги, до якого ввійшли б ракети С-300

Речник уряду заявив, що Греція «не ризикуватиме оборонним озброєнням країни»

Греція не постачатиме Україні ракети С-300. Інформація про постачання, яка раніше з'явилася в мережі, неправдива. Про це заявив речник уряду Греції Павлос Маринакіс, повідомляє Parapolitika.

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«Має бути межа фальшивим новинам, особливо коли вони зачіпають інтереси країни та її міжнародний імідж. Такого не існує, і я категорично заперечую це. Не було навіть наміру, що Греція ризикуватиме оборонним озброєнням країни», – заявив він.

Як повідомляли раніше грецькі ЗМІ, уряд Греції схвалив передачу Україні застарілих систем озброєння. Міноборони доручено забезпечити відправку в Україну озброєння, яке більше не використовується грецькою армією. Зміст пакета допомоги не розкривається. На озброєнні Греції перебувають, зокрема, радянські системи ППО «Тор», «Оса», С-300, зенітні установки ЗУ-23-2.

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Нагадаємо, у 2024 році Німеччина планує навчити не менше 10 тис. українських військових, а також активно постачати Україні військову техніку. Зокрема планується до передачі щонайменше 80 танків Leopard 1.

До слова, триває 712-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.