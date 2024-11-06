Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2024 року

Росіяни атакують на кількох напрямках

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України два ракетних та 71 авіаційний удар, застосувавши при цьому дві ракети та 101 КАБ, до того ж завдали 596 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших захисників.

Ситуація на фронті станом на 6 листопада Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення.Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Інтенсивно ворог атакує біля Курахового та Покровська.

На Харківському напрямку

Ворог сім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Всі атаки відбито, противник успіху не мав.

фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Ворог зосередив основні наступальні зусилля в районах населених пунктів Загризове, Синьківка та Кругляківка, де атакував сім разів, одна атака триває дотепер.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники вісім разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Твердохлібового, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів та Катеринівки. Всі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.

Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили два штурми поблизу Оріхово-Василівки, до того ж ворог завдав авіаційних ударів по Часовому Яру та Ступочкам.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Росіяни один раз атакували сили оборони біля Торецька.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Агресор 27 разів атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Чотири боєзіткнення досі триває. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 213 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено артилерійську систему, бойову броньовану машину та три одиниці автомобільної техніки окупанта. Також українські захисники завдали значних пошкоджень чотирьом артсистемам та ворожому танку.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог 51 раз атакував наші позиції поблизу Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, 24 бої продовжуються. На цьому напрямку було знешкоджено 191 окупант, 76 з них - безповоротно. Також знищено один автомобіль, одну бойову броньовану машину, одну окопну станцію РЕБ, один мотоцикл та один ворожий міномет.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили дев'ять наступальних дій неподалік населених пунктів Костянтинопольське та Трудове. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Від початку минулої доби відбулось три атаки противника, які наші оборонці успішно відбили.

Фото: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Генштаб відзначає воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 987-й день повномасштабної війни в Україні.