Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2024 року
Росіяни атакують на кількох напрямках
Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України два ракетних та 71 авіаційний удар, застосувавши при цьому дві ракети та 101 КАБ, до того ж завдали 596 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших захисників.
Новини війни в Україні
Загалом, протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення.Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Інтенсивно ворог атакує біля Курахового та Покровська.
На Харківському напрямку
Ворог сім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Всі атаки відбито, противник успіху не мав.
На Куп’янському напрямку
Ворог зосередив основні наступальні зусилля в районах населених пунктів Загризове, Синьківка та Кругляківка, де атакував сім разів, одна атака триває дотепер.
На Лиманському напрямку
Російські загарбники вісім разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Твердохлібового, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів та Катеринівки. Всі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.
На Краматорському напрямку
Наші оборонці відбили два штурми поблизу Оріхово-Василівки, до того ж ворог завдав авіаційних ударів по Часовому Яру та Ступочкам.
На Торецькому напрямку
Росіяни один раз атакували сили оборони біля Торецька.
На Покровському напрямку
Агресор 27 разів атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Чотири боєзіткнення досі триває. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 213 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено артилерійську систему, бойову броньовану машину та три одиниці автомобільної техніки окупанта. Також українські захисники завдали значних пошкоджень чотирьом артсистемам та ворожому танку.
На Курахівському напрямку
Ворог 51 раз атакував наші позиції поблизу Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, 24 бої продовжуються. На цьому напрямку було знешкоджено 191 окупант, 76 з них - безповоротно. Також знищено один автомобіль, одну бойову броньовану машину, одну окопну станцію РЕБ, один мотоцикл та один ворожий міномет.
На Времівському напрямку
Загарбники здійснили дев'ять наступальних дій неподалік населених пунктів Костянтинопольське та Трудове. Дотепер триває одне боєзіткнення.
На Придніпровському напрямку
Від початку минулої доби відбулось три атаки противника, які наші оборонці успішно відбили.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
За минулу добу Генштаб відзначає воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
Нагадаємо, триває 987-й день повномасштабної війни в Україні.
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