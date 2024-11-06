Втрати ворога станом на 6 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 987-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 6 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 702900 (+1250) осіб,

танків ‒ 9214 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 18592 (+11) од,

артилерійських систем – 20170 (+20) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18366 (+57),

крилаті ракети ‒ 2631 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28333 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 3588 (+1)

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 6 листопада 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 листопада

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – одне судно, яке не рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 6 листопада інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 06 листопада 2024 року (із 20.00 5 листопада) ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, також випустив по Україні 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України.

Втрати авіаційних систем ворога за 6 листопада 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 987-й день повномасштабної війни в Україні.