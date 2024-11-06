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Втрати ворога станом на 6 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 6 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 987-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 77 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 6 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 листопада втратила

  • особового складу ‒ близько 702900 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 9214 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18592 (+11) од,
  • артилерійських систем – 20170 (+20) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 18366 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28333 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3588 (+1)

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 6 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 6 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 листопада

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – одне судно, яке не  рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 6 листопада
Активність флоту окупантів станом на 6 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 06 листопада 2024 року (із 20.00 5 листопада) ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, також випустив по Україні 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ,  Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України.

Втрати авіаційних систем ворога за 6 листопада 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога за 6 листопада 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 987-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб втрати

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