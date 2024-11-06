Втрати ворога станом на 6 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 6 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 6 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 6 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 702900 (+1250) осіб,
- танків ‒ 9214 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18592 (+11) од,
- артилерійських систем – 20170 (+20) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18366 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28333 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3588 (+1)
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 6 листопада
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – одне судно, яке не рухалось з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 06 листопада 2024 року (із 20.00 5 листопада) ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, також випустив по Україні 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, Чауда – ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.
20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України.
Нині триває 987-й день повномасштабної війни в Україні.
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