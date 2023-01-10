ЗСУ вразили з артилерії судно окупантів на Дніпрі

Воїни влучили в катер у районі острова Білогрудий

Сили оборони таврійського напрямку вразили на Дніпрі російський катер. Про це повідомив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це відбулося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами», – повідомив Єрін.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні, 10 січня, повідомив про ураження однієї надводної цілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 112 470 росіян та 17 кораблів /катерів.

9 січня стало відомо, що єдиний російський авіаносець в аварійному стані.

Триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.