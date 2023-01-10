ЗСУ вразили з артилерії судно окупантів на Дніпрі
Воїни влучили в катер у районі острова Білогрудий
Сили оборони таврійського напрямку вразили на Дніпрі російський катер. Про це повідомив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Євген Єрін.
«Це відбулося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами», – повідомив Єрін.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні, 10 січня, повідомив про ураження однієї надводної цілі.
До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 112 470 росіян та 17 кораблів /катерів.
9 січня стало відомо, що єдиний російський авіаносець в аварійному стані.
Триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.
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