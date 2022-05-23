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    У Дніпрі люди влаштували скандал через нову марку з російським кораблем (фото)

    Марка &laquo;Русскій воєнний корабль&hellip; Всьо!&raquo; надійшла у продаж у понеділок, 23 травня - У Дніпрі люди влаштували скандал через нову марку з російським кораблем (фото)
    Марка «Русскій воєнний корабль… Всьо!» надійшла у продаж у понеділок, 23 травня
    фото: Телеграм-канал Смілянського

    Продаж марок у Дніпрі обіцяють поновити завтра, 24 травня

    У Дніпрі розгорівся справжній скандал у відділенні головпоштамту «Укрпошти», де сотні людей вишукувалися в чергу за новою маркою з російським кораблем. О 16:00 марка несподівано закінчилися, що викликало шквал обурення у дніпрян, повідомляє ТСН.ua

    Дніпряни записувалися в чергу із самого ранку, стояли в ній годинами. Близько 15:30 закінчилися конверти з кораблем, але марки ще залишалися. О 16:00 на касі оголосили, що марки скінчилися. Однак, згідно до списку черги, її встигли придбати близько 170 осіб. Люди обурилися, увірвалися до відділення та влаштували скандал.

    Деякі дніпряни, які стояли в черзі, жаліються, що недобросовісні купляли марки в усіх трьох касах по черзі, тому вони так швидко закінчилися. Однак співробітники «Укрпошти» стверджують, що марок просто було мало.

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    У Дніпрі люди влаштували скандал через нову марку з російським кораблем (фото)
    У Дніпрі люди влаштували скандал через нову марку з російським кораблем (фото)
    У Дніпрі люди влаштували скандал через нову марку з російським кораблем (фото)

    Продаж марок у Дніпрі обіцяють поновити завтра, 24 травня, о шостій ранку.

    Як повідомлялося, марка «Русскій воєнний корабль… Всьо!» надійшла у продаж у понеділок, 23 травня.

    Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

    20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

    Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро корабель Україна окупація #stoprussia
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    У Дніпрі люди влаштували скандал через нову марку з російським кораблем (фото)