У Дніпрі люди влаштували скандал через нову марку з російським кораблем (фото)

Продаж марок у Дніпрі обіцяють поновити завтра, 24 травня

У Дніпрі розгорівся справжній скандал у відділенні головпоштамту «Укрпошти», де сотні людей вишукувалися в чергу за новою маркою з російським кораблем. О 16:00 марка несподівано закінчилися, що викликало шквал обурення у дніпрян, повідомляє ТСН.ua

Дніпряни записувалися в чергу із самого ранку, стояли в ній годинами. Близько 15:30 закінчилися конверти з кораблем, але марки ще залишалися. О 16:00 на касі оголосили, що марки скінчилися. Однак, згідно до списку черги, її встигли придбати близько 170 осіб. Люди обурилися, увірвалися до відділення та влаштували скандал.

Деякі дніпряни, які стояли в черзі, жаліються, що недобросовісні купляли марки в усіх трьох касах по черзі, тому вони так швидко закінчилися. Однак співробітники «Укрпошти» стверджують, що марок просто було мало.

Продаж марок у Дніпрі обіцяють поновити завтра, 24 травня, о шостій ранку.

Як повідомлялося, марка «Русскій воєнний корабль… Всьо!» надійшла у продаж у понеділок, 23 травня.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.