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ЗСУ завдали потужного удару по окупантах в Херсоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ завдали потужного удару по окупантах в Херсоні
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат
фото: Генштаб

Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника

Українські захисники відбили атаки російських загарбників в районі 13 населених пунктів  та авіація Сил оборони України завдала 33 удари по позиціях ворога. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

«Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка», – йдеться у зведенні.

Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та вісім позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника.

Разом з тим, ракетні війська і артилерія, за поточну добу, зокрема, уразила шість пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.

Як заявляють у Генштабі, російські окупанти продовжують зазнавати втрат. «Підтверджено ще одне точне влучання 24 вересня цього року по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон. Попередньо, противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: Херсон авіація втрати Бахмут літак війна вертоліт окупанти

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