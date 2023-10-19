Удар ЗСУ по аеропорту «Луганськ»: оприлюднені фото летовища після атаки

Супутник зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українських військових

У мережі з’явилися супутникові знімки Міжнародного аеропорту «Луганськ» після ударів Збройних сил України в ніч на 17 жовтня. Фото опублікували «Схеми» (Радіо Свобода) із посиланням на супутниковий знімок Planet Labs

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Супутник зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українських військових.

Planet Labs зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українською армією. Знімок зроблений 18 жовтня.

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Нагадаємо, вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб військ РФ. Подробиць у Генштабі не навели.

А Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська.

Триває 603-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.