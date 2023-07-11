Найбільше із гендерно зумовленим насильством стикаються українці з південних та східних областей

Центри Brave&Safe створені у межах партнерства Міжнародних організацій HealthRight та FHI360

Під час війни українці потребують комплексної психосоціальної підтримки. Потреба у такій допомозі найбільш актуальна для мешканців південних та східних областей. Низка з них, при цьому, стикається із гендерно зумовленим насильством. Про це свідчать дані Представництва HelthRight International (Право на здоров’я) в Україні, які зібрані в рамках реалізації проєкту з комплексної психосоціальної підтримки українців під час війни.

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Так, за останні чотири місяці реалізації проєкту до Центрів комплексного реагування та надання підтримки постраждалим від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) Brave&Safe в Україні звернулися понад 27,5 тис. пацієнтів.

Майже третина – 28%, це – чоловіки. 72% – жінки. Загалом усім пацієнтам було надано понад 71 тис. послуг, що передбачали інформаційну, юридичну, психологічну та медичну допомогу.

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Понад 11 тис. послуг, наданих Центрами Brave&Safe, стосувалися інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань ГЗН та насильства щодо дітей, понад 7,7 тис. – склали індивідуальні консультації психологів у тому числі дитячих, більше як 8 тис. послуг було надало соцпрацівниками. Ще 3,6 тис. послуг – стосувалися юридичних консультацій та правової допомоги. Медичні послуги (домедична та медична допомога) були надані у кількості понад 3,2 тис.

Результати роботи Центрів комплексного реагування та надання підтримки постраждалим від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) Brave&Safe за останні чотири місяці засвідчили, що під час війни українці страждають і від психологічного і від фізичного гендерно зумовленого насильства. Із психологічною формою насильства зіткнулися 42% від постраждалих внаслідок гендерно зумовленого насильства (з тих, хто звернувся), 23% – постраждали від фізичного насильства.

Найбільше із гендерно зумовленим насильством при цьому стикаються українці з південних та східних областей. Зокрема, найбільша кількість звернень до Центрів Brave&Safе через ГЗН надійшла у Запорізькій (24% від загальної кількості) області, Миколаївській (19%) та Херсонській (15,4%).

Центри Brave&Safe створені у межах партнерства Міжнародних організацій HealthRight та FHI360.

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Загалом, проєкт передбачає запровадження комплексного підходу до підтримки українців під час війни та постраждалих внаслідок гендерно зумовленого насильства і має три складові:

створення та впровадження психосоціальних послуг на базі інтегрованих Центрів комплексної підтримки постраждалих від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) Brave&Safe в центрах первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі та Херсоні;

надання кризової психосоціальної допомоги на онлайн-платформі Brave&Safe;

розбудова потенціалу надавачів первинної медико-санітарної допомоги та психосоціальної допомоги в наданні послуг з підтримки психічного здоров’я.

У Центрах Brave&Safe українці отримують індивідуальні консультації психолога, соцпрацівника, юриста, першу психологічну, домедичну та медичну допомогу. Усі послуги надаються конфіденційно і безоплатно.