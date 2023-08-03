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ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках: карта боїв ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках: карта боїв ISW
Біля Кліщіївки точаться позиційні бої
фото з відкритих джерел

Українські військові просунулися на північ від Курдюмівки в районі Бахмута

Росіяни продовжують наступ біля Куп'янська та Кремінної, тоді як Збройні сили України просуваються під Бахмутом, а біля Кліщіївки йдуть позиційні бої. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута та на Бердянському (район Запорізько-Донецька область) і Мелітопольському напрямках (захід Запорізької області). Пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що українські сили просунулися на північ від Курдюмівки в районі Бахмута. 

Українські війська здійснили обмежені контратаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове і не зробили заявлених або підтверджених наступів 2 серпня. Російський військовий блогер попередив, що українці накопичують сили в цьому районі, готуючись до великої контратаки. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки біля Новоселівського, а російський «воєнкор» стверджував, що українські сили невдало атакували на північ від Куземівки.

Українські війська здійснили обмежені контратаки поблизу Кремінної. Російські військові блогери стверджували, що українські війська здійснили невдалі атаки між Сватовим і Кремінною на лінії Райгородка-Кармазинівка (приблизно 30 км на північний захід від Кремінної).

ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках: карта боїв ISW фото 1

За даними Українського Генштабу, українські сили атакували кілька російських позицій уздовж лінії Андріївка-Курдюмівка (на відстані від 8 до 13 км на південний захід від Бахмута) і здійснили просування на північ від Курдюмівки.

Військовий блогер, пов'язаний із Кремлем, повідомляв про стабілізацію ситуації в Бахмуті, але зазначав, що російські та українські сили продовжують вести позиційні бої поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Інший «воєнкор» стверджував, що українські сили ведуть невдалі контратаки біля Майорського (20 км на південь від Бахмута). Ситуація залишається надзвичайно напруженою, і обидві сторони продовжують активні дії на передовій.

ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках: карта боїв ISW фото 2

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північ і захід від Кліщіївки, на південь від Андріївки, на північний захід і захід від Курдюмівки.

За даними Українського Генштабу, російські війська відступили з позицій на південь від Андріївки. Однак російський військовий блогер повідомляв, що російські сили здійснили контратаку на північ та захід від Кліщіївки. Речник Східного угруповання військ України, полковник Сергій Череватий, також зазначив, що російські війська посилили артилерійський обстріл у районі Бахмута.

ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках: карта боїв ISW фото 3

2 серпня українські сили здійснили наземні атаки вздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк, але не просувалися.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські війська закріпилися на позиціях біля Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки) і намагаються наступати в районі Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Український Генштаб заявив, що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Російський медіа-агрегатор і військовий блогер стверджували, що російські сили безуспішно атакували поблизу Мар’їнки та Побєди (5 км на південний захід від Донецька).

Українські війська вели контрнаступальні дії на західній частині Донецької та східної Запорізької області і 2 серпня не робили жодного підтвердженого чи заявленого наступу. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели контрнаступальні операції на Бердянському напрямку (район західної Донецької та східної Запорізької області).

ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках: карта боїв ISW фото 4

Українські війська проводили контрнаступальні дії в західній частині Запорізької області і не робили жодних підтверджених або заявлених наступань 2 серпня. Генштаб України повідомив, що українські війська проводили контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

2 серпня, ще один військовий блогер стверджував, що українські війська здійснили атаку в напрямку Мала Токамачка-Білогір'я, яке знаходиться від 9 до 16 км на південний схід від Оріхова. У розміщених кадрах, знятих 2 серпня, видно, що підрозділи російського 1430-го мотострілецького полку територіальних військ (ТРВ) діють біля Роботиного.

ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках: карта боїв ISW фото 5

Раніше повідомлялося, що на двох напрямках ЗСУ здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Теги: Генштаб Донецьк Авдіївка контрнаступ ЗСУ Бахмут

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