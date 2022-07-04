Генштаб назвав напрямки, де рашисти зазнали найбільших втрат

Генштаб назвав напрямки, де рашисти зазнали найбільших втратграфіка
ЗСУ уже ліквідували 36200 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну рашисти вже втратила близько 36 200 особового складу, 1 589 танків та 3 754 бойові броньовані машини. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 36200 (+230) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1589 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од,
- артилерійських систем – 804 (+3) од,
- РСЗВ - 246 (+0) од,
- засоби ППО - 105 (+0) од,
- літаків– 217 (+0) од,
- гелікоптерів– 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),
- крилаті ракети - 144 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,
- спеціальна техніка - 65 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.
До слова, український журналіст та боєць ЗСУ Кирило Сазонов пояснив ситуацію з відступом українських військових з міста Лисичанська.