Генштаб назвав напрямки, де рашисти зазнали найбільших втрат

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках

ЗСУ уже ліквідували 36200 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну рашисти вже втратила близько 36 200 особового складу, 1 589 танків та 3 754 бойові броньовані машини. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 36200 (+230) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1589 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од,

артилерійських систем – 804 (+3) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків– 217 (+0) од,

гелікоптерів– 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),

крилаті ракети - 144 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,

спеціальна техніка - 65 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

До слова, український журналіст та боєць ЗСУ Кирило Сазонов пояснив ситуацію з відступом українських військових з міста Лисичанська.