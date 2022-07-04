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    Події в Україні

    Генштаб назвав напрямки, де рашисти зазнали найбільших втрат

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    Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках - Генштаб назвав напрямки, де рашисти зазнали найбільших втрат
    Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках
    фото: Генштаб ЗСУ

    ЗСУ уже ліквідували 36200 окупантів

    Від початку повномасштабного вторгнення в Україну рашисти вже втратила близько 36 200 особового складу, 1 589 танків та 3 754 бойові броньовані машини. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:

    • особового складу - близько/ about 36200 (+230) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1589 (+5) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од,
    • артилерійських систем – 804 (+3) од,
    • РСЗВ - 246 (+0) од,
    • засоби ППО - 105 (+0) од,
    • літаків– 217 (+0) од,
    • гелікоптерів– 187 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),
    • крилаті ракети - 144 (+0),
    • кораблі /катери - 15 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,
    • спеціальна техніка - 65 (+1).

    Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

    Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

    До слова, український журналіст та боєць ЗСУ Кирило Сазонов пояснив ситуацію з відступом українських військових з міста Лисичанська.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб машини Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб назвав напрямки, де рашисти зазнали найбільших втрат