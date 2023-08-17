Долати мінні поля на фронті скоро стане легше: зареєстровано законопроєкт

Перші трали з'являться на фронті через кілька тижнів після оплати замовлення і зможуть одразу розпочати розмінування.

Найближчим часом законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту

Сьогодні, 17 серпня, зареєстровано законопроєкт №9618, яким передбачається виділення з резервного фонду 576 млн грн для закупівлі понад сотні мінних тралів українського виробництва. Про це повідомив народний депутат України IX скликання, голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

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«Перебуваючи на фронті та вивчаючи потреби хлопців, я з'ясував, що за час контрнаступу багато техніки для розмінування було втрачено, а поставки а боку союзників виявилися недостатніми. Тож поставили завдання підприємствам Укроборонпрому, і вони зайшли можливість виробляти таке оснащення в Україні за ціною значно нижчою, ніж у приватному секторі», – зазначив Чернєв.

Найближчим часом законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту. За словами Чернєва перші трали з'являться на фронті через кілька тижнів після оплати замовлення і зможуть одразу розпочати розмінування.

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Нагадаємо, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.