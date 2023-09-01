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У Кам’янському жінки побажали військовому смерті за зауваження: чим закінчилась історія

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Кам’янському жінки побажали військовому смерті за зауваження: чим закінчилась історія
Костянтин Проценко не очікував, що зустрінеться із неповагою від українців
фото з відкритих джерел

Військовий Костянтин Проценко зустрівся з агресивною реакцію жінок, коли попросив не шуміти на дворі під час комендантської години

У Кам'янському на Дніпропетровщині жінки принизили пораненого військовослужбовця Костянтина Проценка. Інцидент трапився у ніч з 26 на 27 серпня, коли жінки шуміли вночі під час комендантської години, а військовий намагався їх заспокоїти. Про це Костянтин Проценко написав на сторінці у соціальній мережі.

Під час комендантської години, близько першої години ночі, на територію подвір'я будинку в Кам'янському з'явилися чотири молоді дівчини, які, за словами військового, перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони голосно з'ясовували стосунки, унаслідок чого розбудили мешканців будинку. Дівчата не відгукувалися на прохання мешканців заспокоїтися або покинути територію двору.

У цьому ж будинку проживає військовий, який перебуває на реабілітації після отриманого ним важкого поранення. Після того, як крики жінок розбудили його доньку, він вирішив вийти на вулицю та попросити дівчат припинити шуміти, адже маленька дитина плакала та не могла заснути.

«Вирішив вийти, вилаяти, щоб вони пішли. Підійшовши, зрозумів, що це дівчата й під хорошим градусом. Максимально адекватно попросив, щоб вони розійшлися. Отримав агресивну відмову, продемонстрував, що я з паличкою після поранення, що мені нецікаво з'ясовувати стосунки. І в той момент почав вислуховувати від них неймовірні речі, що я ви******сь, що військовий, що щоб я повернувся в Бахмут, що мене там застрелять, усе, звісно, з «хорошою» лайкою», – розповів Костянтин.

Пізніше український захисник із подивом дізнався, що в мережі знайшлися ті, хто підтримує поведінку дівчат. Зокрема, один із користувачів написав: «Наступного разу, сподіваюся, ти не повернешся з війни».

У Кам’янському жінки побажали військовому смерті за зауваження: чим закінчилась історія фото 1
Військовий Костянтин Проценко отримав обурливі коментарі від користувачів соціальних мереж
Військовий Костянтин Проценко отримав обурливі коментарі від користувачів соціальних мереж
скріншот

Як зазначає військовий, він написав заяву у поліцію. Правоохоронці розцінили дії жінок як дрібне хуліганство, тож вони обійшлися штрафом.

Що відомо про Костянтина Проценка

Чоловік служив у 25 окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Він пішов воювати майже від початку повномасштабного вторгнення – 25 лютого 2022 року.

Захисник отримав поранення 6 вересня 2022 року під час звільнення Харківщини. На той момент він був командиром вогневої групи, яку потрібно було перевести замінованими полями. На щастя, усі вижили.

Костянтин пройшов лікування і перебував вдома на реабілітації. Він зовсім не чекав, що міг опинитись у такій ситуації.

Він додав, що таке ставлення цивільних до захисників дуже демотивує, і закликав підтримувати тих, що на фронті, принаймні словом. За його словами, це дуже цінно.

Реакція соцмереж

Після того, як обурлива історія набула розголосу, сторінки Костянтина Проценка «взірвалися» від підтримуючих коментарів. Українці щодня дякують за службу Костянтина та зазначають, що поведінка тих жінок не відповідає ставленню всіх українців, а громадяни навпаки вдячні та пишаються українським героєм, а також бажають скорішого одуження.

  • «Дякую за те, ким ви є і який вибір робите. І прийміть мої вибачення у особі цивільної людини: Вас мають на руках носити, а не те, що ви отримали. Слава Україні!»;
  • «Констянтин, дуже дякую Вам за службу! Ви герой цілої країни, бо завдяки Вам вона існує. Скорішого Вам одужання та мирного неба. Дякую Вам, герою»;
  • «Дякую Вам. Цей ганебний випадок має бути оприлюднений. Дякую, що і під час реабілітації продовжуєте боротись за життя і моральне здоровʼя суспільства»;
  • «Дякую за вашу службу. Це надзвичайно цінно для нас, для людей, що спокійно можуть жити завдяки вам», – пишуть українці.
Українці підтримують військового у соціальних мережах
Українці підтримують військового у соціальних мережах
скріншот

Нагадаємо, що в Полтаві стався скандал: фітнес-тренер нагрубив та принизив військовослужбовця Олександра Мацька, коли той попросив показати документи, а також плюнув йому в обличчя.

Зазначимо, що 1 вересня блогер, який принижував військових, опинився під вартою.

Теги: українці військові скандал Дніпропетровщина Кам'янське

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