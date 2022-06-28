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    Політика

    ЄС передасть ЗСУ десятки військових вантажівок

    ЄС передасть ЗСУ десятки військових вантажівок
    фото: Генштаб

    Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів української армії

    Європейський Союз розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності. Про це повідомив пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

    «ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

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    ЄС передасть ЗСУ десятки військових вантажівок
    ЄС передасть ЗСУ десятки військових вантажівок

    У Генштабі зазначили, що ця програма допомоги включає надання медичного обладнання (зокрема, польового шпиталю), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.

    Зазначається, що цю допомогу почали надавати Україні ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

    Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що закордонні партнери надають Збройним силам України потужну військову підтримку, а також допомагають освоїти нове озброєння.

    Також раніше у пентагоні високо оцінили професіоналізм українських військових, які чинять спротив російським окупантам на Донбасі. За словами співробітника Пентагону, прогрес на полі бою, який демонструють ЗСУ з меншими силами, свідчить про їхню майстерність і рішучість.

    Зазначимо, що новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки.

    Теги: ЄС росія окупанти США ЗСУ міністр війна вантажівки Україна озброєння окупація #stoprussia
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    ЄС передасть ЗСУ десятки військових вантажівок