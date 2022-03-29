ЗСУ ліквідували командира мотострілецької дивізії РФ Лохова

Рашисти продовжують втрачати своїх командирів

Напередодні у боях Збройні сили України ліквідовували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ Лохова А.С. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Сьогодні (28 березня – ред.) у ході боїв українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців. За попередньою інформацією, серед «утилізованих – командир та начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували «кадирівців» та захопили трофейну зброю.

Нещодавно під Маріуполем ЗСУ знищили командира десантників Чорноморського флоту.

Раніше українські бійці ліквідували ще одного російського командира – заступника командувача Чорноморського флоту РФ капітана першого рангу Андрія Палія.

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