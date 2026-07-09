Кислиця розкрив, про що Мединський годинами говорив на переговорах

Замість обговорення ключових питань російська делегація влаштовувала історичні екскурси, а українська сторона свідомо обрала іншу тактику поведінки

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця розповів, що під час переговорів між Україною та Росією в Стамбулі помічник президента РФ Володимир Мединський значну частину часу присвячував історичним лекціям. Замість обговорення предмета зустрічей він згадував турецькі та шведські війни й інші історичні події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Кислиці.

За словами дипломата, зустрічі були переповнені тим, що він назвав «аудіоспамом» з боку російської делегації. «Загалом ті стамбульські зустрічі були захаращені таким «аудіоспамом», коли з боку російської сторони неслося дуже багато лекцій, наративів», – зазначив Кислиця.

Він уточнив, що Мединський детально розповідав про турецькі та шведські війни, історичні конфлікти та інші теми, які не мали безпосереднього стосунку до предмета переговорів.

«Турецькі, шведські війни, хто кому що там зробив… Мединський дуже багато часу приділяв всяким історичним екскурсам, і для нього це дуже важливо, хоча ми пам'ятаємо всі проблеми з його дисертаціями і плагіатами. Тому таке, чим би дитя не тішилося», – сказав дипломат.

Кислиця також розповів, що українська делегація ще до початку переговорів домовилася не вступати в історичні суперечки. За його словами, представники України вирішили дати російській стороні можливість висловитися, а потім щоразу повертати розмову до конкретних питань порядку денного.

Нагадаємо, раніше оглядачі західних ЗМІ зазначали, що російський диктатор Володимир Путін опинився в ситуації, коли будь-який із можливих сценаріїв подальшої ескалації війни несе для Кремля серйозні ризики. На цьому тлі західні союзники готуються до складного літа, очікуючи нових кроків Москви.