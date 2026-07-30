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Глава МЗС Польщі оцінив версію навмисного удару РФ ракетою Х-101

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава МЗС Польщі оцінив версію навмисного удару РФ ракетою Х-101
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не виключив навмисний удар РФ по території Польщі
фото: РАР

У Варшаві не поспішають відкидати жодну з версій інциденту та наголошують, що остаточні висновки робити ще зарано

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава поки не відкидає версію, за якою російська крилата ракета Х-101, що впала в Люблінському воєводстві, могла опинитися на польській території навмисно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За словами Сікорського, наразі неможливо визначити, чи стався інцидент через технічну несправність, чи був свідомою дією Росії. «Ми не знаємо, чи це була технічна несправність, чи навмисна дія, але на даному етапі ми маємо залишити всі варіанти відкритими», – сказав він.

Очільник польського МЗС також наголосив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну, насамперед постачанням ракет для систем протиповітряної оборони. Він додав, що масовані удари по Києву та західних областях України свідчать про те, що Росія продовжує ескалацію війни.

Раніше, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає підстав вважати, що саме Польща була ціллю російської ракети Х-101.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну польські військові зафіксували повітряний об'єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки. Обставини інциденту розслідують польські військові та правоохоронці.

Згодом Туск заявив, що скликав координаційну групу за участю міністра оборони та профільних служб через порушення повітряного простору Польщі. Через інцидент також було скасовано його запланований візит до Нижньосілезького воєводства.

Як повідомлялося, у мережі з'явилося відео, на якому, зафіксовано момент удару ракети в Люблінському воєводстві Польщі. Від потужного вибуху здригнулася камера відеоспостереження.

До слова, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що порушення російською ракетою повітряного простору Польщі свідчить про те, що війна Росії вже виходить за межі України та становить пряму загрозу для НАТО і Європейського Союзу.

Теги: Польща росія ракета

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