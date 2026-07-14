Головна Країна Політика
search button user button menu button

Понад 200 діб на передовій: Сирський прокоментував проблеми з ротаціями в ряді підрозділів

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Понад 200 діб на передовій: Сирський прокоментував проблеми з ротаціями в ряді підрозділів
Сирський вказав, що навченого особового складу достатньо для ротацій
Сухопутні війська ЗС України

Доцільність утримання позицій не має визначатися лінією на карті, наполягає головнокомандувач

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що тримає на особистому контролі питання ротації військовослужбовців на передньому краї. Наразі групи контролю підтверджують виконання наказу про двомісячний термін перебування на позиціях лише для 72% ротацій, передає «Главком».

Найбільш критичною залишається ситуація з окремими бійцями, які через неспроможність деяких бригад вчасно провести заміну опинилися у надскладних умовах.

«Є бригади, які не спромоглися здійснити такі зміни. І є по Збройних Силах загалом близько двох десятків воїнів, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше. Нами вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення», – пояснив головнокомандувач.

Він вказав, що подекуди для заміни військовослужбовців на позиціях у “кілл-зоні” потрібна справжня комплексна спецоперація, із залученням кількох груп операторів БпЛА, НРК, розвідки тощо, під прикриттям негоди і темного часу доби.

Проте головний компонент цих операцій – небайдужість командира. Адже навченого особового складу для таких ротацій достатньо. А коли йдеться про життя і здоров’я українських воїнів та справедливе ставлення до людей – необхідно вживати всіх можливих заходів, наполягає Сирський.

«Наголошую ще раз для командирів усіх рівнів: доцільність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті. Працюємо на конкретний спільний результат. Тому мають бути лише чесні доповіді, відповідальні рішення, своєчасні та рішучі дії», – резюмував він.

Нагадаємо, військовослужбовців, які перебувають у війську найдовше, почнуть поступово звільняти зі служби вже до кінця 2026 року.

12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

Максимальна зарплата військових становитиме 460 тис. грн. Найвищі суми отримуватимуть піхотинці, які воюють на передовій.

Читайте також:

Теги: ЗСУ військові фронт Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Понад 200 діб на передовій: Сирський прокоментував проблеми з ротаціями в ряді підрозділів
Понад 200 діб на передовій: Сирський прокоментував проблеми з ротаціями в ряді підрозділів
«Корецький матиме карт-бланш». Нардеп оцінив шанси глави «Нафтогазу» очолити уряду
«Корецький матиме карт-бланш». Нардеп оцінив шанси глави «Нафтогазу» очолити уряду
Прем'єрка Свириденко пояснила причину своєї відставки
Прем'єрка Свириденко пояснила причину своєї відставки
Комітет Ради схвалив продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів
Комітет Ради схвалив продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів
Уряд звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції
Уряд звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції
Найвпливовіший політичний альянс світу засудив переслідування Тимошенко
Найвпливовіший політичний альянс світу засудив переслідування Тимошенко

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
145K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
49K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua