Понад 200 діб на передовій: Сирський прокоментував проблеми з ротаціями в ряді підрозділів

Доцільність утримання позицій не має визначатися лінією на карті, наполягає головнокомандувач

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що тримає на особистому контролі питання ротації військовослужбовців на передньому краї. Наразі групи контролю підтверджують виконання наказу про двомісячний термін перебування на позиціях лише для 72% ротацій, передає «Главком».

Найбільш критичною залишається ситуація з окремими бійцями, які через неспроможність деяких бригад вчасно провести заміну опинилися у надскладних умовах.

«Є бригади, які не спромоглися здійснити такі зміни. І є по Збройних Силах загалом близько двох десятків воїнів, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше. Нами вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення», – пояснив головнокомандувач.

Він вказав, що подекуди для заміни військовослужбовців на позиціях у “кілл-зоні” потрібна справжня комплексна спецоперація, із залученням кількох груп операторів БпЛА, НРК, розвідки тощо, під прикриттям негоди і темного часу доби.

Проте головний компонент цих операцій – небайдужість командира. Адже навченого особового складу для таких ротацій достатньо. А коли йдеться про життя і здоров’я українських воїнів та справедливе ставлення до людей – необхідно вживати всіх можливих заходів, наполягає Сирський.

«Наголошую ще раз для командирів усіх рівнів: доцільність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті. Працюємо на конкретний спільний результат. Тому мають бути лише чесні доповіді, відповідальні рішення, своєчасні та рішучі дії», – резюмував він.

Нагадаємо, військовослужбовців, які перебувають у війську найдовше, почнуть поступово звільняти зі служби вже до кінця 2026 року.

12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

Максимальна зарплата військових становитиме 460 тис. грн. Найвищі суми отримуватимуть піхотинці, які воюють на передовій.