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ЗСУ пояснили, чому російські десантники відмовляються іти в штурм на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому російські десантники відмовляються іти в штурм на Херсонщині
фото ілюстративне

У росіян виникають морально-психологічні розлади в підрозділах і різні суперечки.

Десантники РФ та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це  повідомила керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. 

Як зазначила Гуменюк, подібні штурми ЗС РФ проводять «прямо в лоб», тобто без відповідної підтримки техніки. Такий підхід призводить до масштабних втрат.

«Зараз на нашому напрямку зменшилася кількість підрозділів типу «шторм Z» а більше зосереджено морських піхотинців і десантників. А вони вважають себе елітою й іти в такі штурми вони не хочуть», – зазначила Гуменюк.

Вона також зауважила, що через це у росіян виникають морально-психологічні розлади в підрозділах і різні суперечки.

«Саме тому в керівництві угруповання «Дніпро», яке там зараз базується, є дуже багато розладу в загальному розумінні подальшого розвитку подій», – додала Гуменюк. 

Триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Теги: авіація Дніпро озброєння шторм

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