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Британська розвідка вказала на провали РФ на лівому березі Дніпра

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала на провали РФ на лівому березі Дніпра
Російська армія нездатна протистояти українським безпілотним літальним апарати (FPV-дрони)
фото ілюстративне

90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено

Армія російських загарбників зазнає великих втрат у Кринках на лівому березі Дніпра. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, українські сили, що діють на лівому березі річки Дніпро, використовують безпілотні літальні апарати (FPV-дрони), оснащені боєприпасами для ударів по російських силах.

За даними британської розвідки, FPV-дрони використовуються спільно з артилерією для ураження транспортних засобів російських збройних сил. За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.

«Нездатність Росії протистояти FPV-дронам, ймовірно, пов'язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Теги: авіація озброєння британська розвідка війна ЗСУ

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