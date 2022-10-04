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Із 23 лишилося семеро. Як окупант-Людожер мотивує «мобіків» іти на війну: курйозне відео 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Із 23 лишилося семеро. Як окупант-Людожер мотивує «мобіків» іти на війну: курйозне відео 
Загарбник прямо каже потенційним воякам: приїздіть, нас майже всіх уже перебили 
скріншот із відео

«Ніякої паніки немає» – запевняє командир рашистів, однак його розповідь непереконлива 

Із 21 вересня у країні-терористці РФ триває так звана часткова мобілізація, і щоб заохотити свіже гарматне м'ясо, пропагандисти вдаються до різних методів.  

Наприклад, в мережі поширили відео, на якому росіян запрошують на війну. Російські пропагандисти намагалися підбадьорити «мобіків», щоб вони охоче бігли вмирати за Путіна, однак розповідь командира рашистів звучить моторошно. Зокрема, він каже: на війна потрібні люди, бо в нього із 23 наразі лишилося тільки семеро. Мовляв, нікому воювати.  

Окупант із позивним Людожер заспокоює мобілізованих росіян та каже, як вони на них чекають.  

«Ми відступаємо та всі в чудовому настрої. Люди потрібні, бо піхоти вирішує проблеми», – каже «мотиватор». 
Зазначимо, раніше депутат Держдуми Росії й артист Дмитро Пєвцов виступив в одному з пунктів мобілізації у Москві і заспокоїв призовників, що на фронті їм немає чого боятися, адже боронитися від ЗСУ вони будуть іконками і молитовниками.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни із міста Березники Пермського краю розповіли, що їх вивантажили у полі та покинули влаштовуватися без жодних засобів. Відеокадри «розташування» вояків показали у мережі самі ж військовозобов'язані. Як каже один із мобілізованих, ролик зняв старший лейтенант медичної служби у запасі.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

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Теги: відео війна мобілізація окупанти

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