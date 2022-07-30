Олена Зеленська розповіла, чим займаються її діти

Донька президентського подружжя здала іспит, а син відпочиває від навчання

Перша леді Олена Зеленська розповіла, чим наразі зайняті її діти. Так, син президентського подружжя – 9-річний Кирило – зараз на канікулах. Хлопчик відпочиває від навчання, поділилася перша леді в коментарі ТСН.

«Школяр сказав, що у нього канікули і його не чіпати. Всі підходи до нього «давай почитаємо», «давай згадаємо англійську мову» зараз він відхиляє одразу», – розказала Олена.

Донька Зеленських – 18-річна Олександра – днями здала загальний іспит, до якого входило три предмети: математика, українська мова і література та історія.

«Усі переживали. Вона готувалася, я думаю, що все добре. Вона задоволена», – зазначила перша леді.

Донька буде вступати до вишу в Україні. Який це буде фах, ще остаточно не обрали.

«Зараз є можливість у дітей обрати кілька вишів для того, щоб подати документи. Вона собі обрала перелік освітніх закладів. Ще потрібно написати есе про себе, мотиваційний лист», – додала Олена.

Також Олена Зеленська розповіла, чи звертається донька до неї по допомогу у навчанні: «Ні, на щастя. Додаткові завдання – це було б наразі важко для мене».

Нагадаємо, фотосесія першої леді України для журналу Vogue, яку зробила легендарна фотографиня Енні Лейбовіц викликала шквал незадоволення серед користувачів мережі, зокрема до «не жіночної» пози в якій сидить Зеленська. У відповідь на критику журналістка запустила новий флешмоб під хештегом #sitlikeagirl.