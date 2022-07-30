Головна Країна
search button user button menu button

Олена Зеленська розповіла, чим займаються її діти

Надія Карбунар
Сьогодні, 13:55 glavcom.ua
Олена Зеленська розповіла, чим займаються її діти
Донька не просить у Олени Зеленської допомогти із домашніми завданнями
фото з відкритих джерел

Донька президентського подружжя здала іспит, а син відпочиває від навчання

Перша леді Олена Зеленська розповіла, чим наразі зайняті її діти. Так, син президентського подружжя – 9-річний Кирило – зараз на канікулах. Хлопчик відпочиває від навчання, поділилася перша леді в коментарі ТСН.

«Школяр сказав, що у нього канікули і його не чіпати. Всі підходи до нього «давай почитаємо», «давай згадаємо англійську мову» зараз він відхиляє одразу», – розказала Олена.

Донька Зеленських – 18-річна Олександра – днями здала загальний іспит, до якого входило три предмети: математика, українська мова і література та історія.

«Усі переживали. Вона готувалася, я думаю, що все добре. Вона задоволена», – зазначила перша леді.

Донька буде вступати до вишу в Україні. Який це буде фах, ще остаточно не обрали.

«Зараз є можливість у дітей обрати кілька вишів для того, щоб подати документи. Вона собі обрала перелік освітніх закладів. Ще потрібно написати есе про себе, мотиваційний лист», – додала Олена.

Також Олена Зеленська розповіла, чи звертається донька до неї по допомогу у навчанні: «Ні, на щастя. Додаткові завдання – це було б наразі важко для мене».

Нагадаємо, фотосесія першої леді України для журналу Vogue, яку зробила легендарна фотографиня Енні Лейбовіц викликала шквал незадоволення серед користувачів мережі, зокрема до «не жіночної» пози в якій сидить Зеленська.  У відповідь на критику журналістка запустила новий флешмоб під хештегом #sitlikeagirl.

Читайте також:

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський в Одеському порту, звідки має відновитись експорт українського зерна
Зеленський про експорт зерна: нічого не можна прогнозувати
Сьогодні, 01:24
Зеленський заявив, що російський терор скерований на те, щоб зламати українців
Зеленський звернувся до тих, хто «не витримує те зло, яке бачить»
Сьогодні, 00:11
Зеленський підбив підсумки 156-го дня війни
Відплата за Оленівку буде: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:50

Країна

Обмінникам заборонили публікувати курс валют: українці відреагували фотожабами
Обмінникам заборонили публікувати курс валют: українці відреагували фотожабами
Парламент став на євроінтеграційні рейки: Стефанчук пояснив, що це означає (відео)
Парламент став на євроінтеграційні рейки: Стефанчук пояснив, що це означає (відео)
Норвегія передала Україні бронеавтомобілі: технічні характеристики транспорту
Норвегія передала Україні бронеавтомобілі: технічні характеристики транспорту
Олена Зеленська розповіла, чим займаються її діти
Олена Зеленська розповіла, чим займаються її діти
Зеленський звернувся до тих, хто «не витримує те зло, яке бачить»
Зеленський звернувся до тих, хто «не витримує те зло, яке бачить»
Шустер помітив зв'язок Путіна з колумбійським наркокартелем
Шустер помітив зв'язок Путіна з колумбійським наркокартелем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
88K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
52K
Виробництво Bayraktar для Путіна: Туреччина дала відповідь
27K
Убивство росіянами полонених в Оленівці: піротехніки помітили шокуючі деталі
20K
Військові на півдні знищили опорний пункт і понад 100 окупантів
18K
У центрі Енергодара вибухи: ракети влучили в готель рашистів (відео)

Новини

Тайвань підняв у небо винищувачі
Сьогодні, 15:58
Рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві (відео)
Сьогодні, 15:35
Поставки зенітних комплексів Nasams ЗСУ: Пентагон повідомив деталі
Сьогодні, 15:15
МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов»
Сьогодні, 15:02
ЗСУ на півдні знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом
Сьогодні, 14:43
Рашисти викрали екскомандира розвідувального корабля ВМС України
Сьогодні, 14:29

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту