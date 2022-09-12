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Маємо посилити співпрацю. Зеленський закликав збільшити тиск на росіян

Альона Боженко
glavcom.ua
Маємо посилити співпрацю. Зеленський закликав збільшити тиск на росіян
Зеленський закликав ЄС прийняти восьмий пакет санкцій проти Росії
фото: Офіс президента

Наразі світ недостатньо тисне на Росію аби та припинила війну в Україні

Аби подолати російський терор, треба посилити співпрацю України з міжнародними партнерами, збільшити допомогу нашій країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Президент зазначив, що окупанти і досі продовжують енергетичний терор на території України.

«Радіаційний терор на Запорізькій атомній станції. Шість енергоблоків! Лише присутність російських військ на станції, лише постійні російські провокації та обстріли території станції поставили Україну та всю Європу на межу радіаційної катастрофи. Енергетичний терор. Мешканці багатьох країн світу страждають через болісне зростання цін на енергоресурси – на електрику, на тепло. Росія робить це свідомо. Свідомо дестабілізує ринок газу у Європі. Свідомо обмежує своїми ударами нашу українську здатність експортувати електрику у Європу. Експорт електрики з України міг би зняти гостроту енергетичної кризи у Європі так само, як експорт нашого продовольства знімає гостроту продовольчої кризи у світі. Терор голодом – це дуже цинічна й абсолютно прорахована тактика Росії. І вона спрямована не просто проти бідних країн, а саме проти тих регіонів світу, із яких у Європу можуть хлинути нові потоки біженців. Гостра міграційна криза у Європі – ось який розрахунок держави-терориста», – розповів президент.

За його словами, наразі світ недостатньо тисне на Росію аби та припинила війну в Україні. Поки що громадяни Росії не надто відчувають на собі дію санкцій, які раніше ввели міжнародні партнери. 

«І як реагує світ? Досі немає офіційного визнання Росії державою – спонсором тероризму. Досі громадяни держави-терориста можуть їздити у Європу, щоб відпочити й на шопінг, досі можуть отримувати європейські візи, і ніхто не знає, чи немає серед них катів або вбивць, які щойно повернулися з окупованої території України. Досі російські пропагандисти можуть працювати саме в тих країнах Африки, Азії, Латинської Америки, Європи, яким загрожує найбільший хаос через створені Росією цінову та енергетичну кризи. Досі ми змушені просити про допомогу із захистом нашого неба від російських ракет – після 200 днів повномасштабної війни!» – зауважив президент.

Зеленський закликав ЄС прийняти восьмий пакет санкцій проти Росії, а також прискорити передачу Києву сучасних систем ППО.

«Разом ми можемо подолати Російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції - потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Треба збільшити допомогу Україні, перш за все, прискорити надання систем ППО нашій державі", - підкреслив Зеленський» – додав президент.

Нагадаємо, триває 201-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України

Теги: Володимир Зеленський війна росія

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