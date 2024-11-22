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20 років Помаранчевій революції. Комендант наметового містечка розказав, хто з соратників Ющенка вивів на сцену Азарова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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20 років Помаранчевій революції. Комендант наметового містечка розказав, хто з соратників Ющенка вивів на сцену Азарова
Роман Безсмертний розповів, як Микола Азаров опинився на сцені Майдану під час Помаранчевої революції
фото з відкритих джерел

Безсмертний: Якби у вересні 2004 року не сталося переформатування штабу, жоден з цих людей не підійшов би до адміністрації Ющенка на гарматний постріл

Під час Помаранчевої революції проросійський політик, експрем’єр України та співзасновник «Партії регіонів» Микола Азаров опинився на сцені Майдану завдяки Петру Порошенку. Про це розповів народний депутат багатьох скликань Роман Безсмертний в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

«Його (Азарова, – «Главком») туди привів Петро Порошенко. І так – по кожному, про кого ви могли б іще запитати. Хтось завів туди Деркача, хтось – іще когось. Якби у вересні 2004 року не сталося переформатування штабу, жоден з цих людей не підійшов би до адміністрації Ющенка на гарматний постріл. Але я тоді на процеси вже не впливав», – сказав Безсмертний, який був комендантом наметового містечка на Майдані під час Помаранчевої революції. 

Також екснардеп розказав про те, як олігархи будували взаємини з Ющенком.

«Спочатку олігархи дуже боялися Ющенка. Це я можу засвідчити з усією відповідальністю, бо мав у ті часи нагоду поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Також зберігав комунікацію з Віктором Пінчуком, Віталієм Гайдуком (Гайдук – один із засновників корпорації «Індустріальний союз Донбасу», в часи президентства Ющенка його статки оцінювали у $2,3 млрд, – «Главком»). Але з часом їхня напруга послаблювалася. І пов’язано це із тим, що вони активно спілкувалися з людьми, які представляли найближче коло Ющенка», – пояснив Безсмертний.

За його словами, ті олігархи, які могли говорити з Ющенком напряму – робили це. А хто не мав такої можливості – шукав посередника. Такі підходи до експрезидента, як стверджує співрозмовник, мали місце ще за часів, коли він головував у Нацбанку або очолював уряд. «Усі олігархи розуміли, що їм треба якось далі жити і поступово руйнували дистанцію між собою та ним. Та якби уряд робив якісь кроки, якби тиснув на олігархат законами тощо, це явище вдалося би здолати», – зауважив колишній народний обранець.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова та його помічниці. Їх судитимуть за державну зраду, публічні заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ.

Раніше Микола Азаров отримав підозру у веденні інформаційної діяльності на користь Росії. Ексчиновник регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони ухвалила пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента-втікача Віктора Януковича та експрем'єра Миколи Азарова. Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.

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Теги: Петро Порошенко Роман Безсмертний Віктор Ющенко олігархи Микола Азаров

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