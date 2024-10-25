Головна Країна Політика
search button user button menu button

Слідом за «Голосом» державне фінансування може втратити ще одна парламентська партія

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Слідом за «Голосом» державне фінансування може втратити ще одна парламентська партія
У лютому 2024 року «Європейська солідарність» витратила на облігації понад 46 млн грн
фото: eurosolidarity

НАЗК через суд доводить, що партія Порошенка використовувала державне фінансування не за призначенням

На початку 2024 року «Європейська солідарність» придбала за бюджетні кошти «військові облігації». Однак, їх купівля не передбачена в законі «Про політичні партії». До того ж такі дії можуть мати ознаки нецільового використання коштів, покарання за яке – припинення державного фінансування без можливості виправити ситуацію. Про це йдеться у статті «Чесно», опублікованої на «Главкомі».

«Чесно» зауважує, що у лютому «Європейська солідарність» витратила на облігації понад 46 млн грн. Понад 35 млн із цієї суми становили саме кошти з державного бюджету. 

Як відомо, державне фінансування партій в Україні регулює закон «Про політичні партії». Він передбачає, що партія – неприбуткова організація, отримувати прибуток вона не може. Виняток – дохід від перебування таких коштів на депозиті. 

Одна із депутаток «ЄС» на захист рішення партії зазначила, що придбання облігацій – це за своєю суттю депозит. А купівля саме військових облігацій – це витрата на цілі, пов’язані з обороною. До слова, НАЗК раніше зазначало, що політичні партії можуть витрачати кошти «на цілі, пов’язані із забезпеченням оборони України та безпекою населення». Проте роз'яснення від НАЗК не несуть юридичної сили.

Однак, за дослідженням експертів, депозит та військові облігації – не одне й те саме. «Партія – неприбуткова організація. А купівля цінних паперів має на меті отримання доходу. Крім того, можливість купівлі ОВДП за державні кошти, на відміну від депозиту, чітко не передбачена законом. От партія купить облігації, отримає прибуток від користування ними державою, а що далі? На який саме рахунок ці кошти повертати? Який статус коштів, отриманих як прибуток? Цих механізмів не визначено», – пояснює експертка з питань політичного фінансування Юлія Зальцберг.

Відомо, що за тиждень до їх купівлі, «ЄС» звернулася до НАЗК за роз’ясненням, чи можуть політичні партії купувати «військові облігації», термін погашення яких перевищує календарний рік із дня першого зарахування коштів на рахунок політичної партії. Але не дочекавшись відповіді НАЗК, політична сила все ж купила цінні папери. 

Згодом НАЗК відповіло, зокрема, що законом не встановлено такого обов’язку, щоб держава витрачала кошти від продажу облігацій на конкретно визначені цілі. У тому числі й на забезпечення оборони України та безпеки населення. 

Після цього, у березні, «Європейська солідарність» продала облігації за ту ж суму, що й купила: понад 46 млн грн. Гроші від продажу надійшли на поточний рахунок і вони втратили статус бюджетних. 

Через цю ситуацію, представники «ЄС» навіть намагалися внести зміни до закону «Про політичні партії». Пропонованими змінами пропонувалось дозволити партіям купувати військові облігації. Після того, як це зробити не далося, 3 жовтня НАЗК звернулося до Київського окружного адміністративного суду, аби той встановив факт нецільового використання коштів партією. 

Нагадаємо, партія «Голос» найближчим часом безповоротно втратить державне фінансування, оскільки були зафіксовані недостовірні відомості на майже 5 млн грн. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.

«Нещодавно було зупинено, а потім і припинено фінансування партії «Голос», відповідні накази були оскаржені до суду. Щодо правомірності наших дій щодо зупинення фінансування партії маємо вже рішення Верховного Суду», – підкреслив очільник відомства. За його словами, відновити держфінансування партія «Голос» вже не зможе, адже було повторне порушення. До того ж, у партії були недостовірні відомості на майже 5 млн грн.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність бюджет Держбюджет НАЗК фінансування облігація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петер Пеллегріні підтримав Україну
Президент Словаччини несподівано підтримав Україну: що заявив Пеллегріні в ООН
25 вересня, 22:19
На виробництво та постачання боєприпасів знадобиться близько 10 років
Пентагон виділяє майже $7 млрд на виробництво бомб для України
1 жовтня, 09:44
Греція продовжить будувати паркан на кордоні
Греція продовжить зводити паркан на кордоні з Туреччиною навіть без грошей ЄС
27 вересня, 07:40
ЄБА вважає розв'язання цієї проблеми вкрай важливим і нагальним питанням
Бізнес пропонує залучити банки для погашення заборгованості на ринку електроенергії – Європейська Бізнес Асоціація
1 жовтня, 16:07
Збільшення витрат на утримання президента Росії непорівнянне зі зростанням самого державного бюджету
Витрати на утримання Путіна у 2025-му відчутно зростуть
2 жовтня, 16:46
Порошенко потягнув до суду Зеленського після того, як прикордонники не випустили його до Польщі та США
Невиїзний Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі
10 жовтня, 11:57
«Пропонується криміналізувати таке правопорушення як здійснення внесків на користь політичної партії готівкою», – підкреслив Павлущик
Сплата партійних внесків готівкою може стати криміналом
12 жовтня, 08:00
США нададуть Україні $20 млрд із заморожених російських активів
G7 завершує оформлення кредиту для України на $50 млрд: скільки дадуть США
23 жовтня, 20:10
Ніна Южаніна розповіла про державний бюджет на 2025 рік
Нардепка розповіла, наскільки збільшаться зарплати прокурорів у 2025 році
Вчора, 10:02

Політика

Україна завершила ратифікацію Римського статуту
Україна завершила ратифікацію Римського статуту
Слідом за «Голосом» державне фінансування може втратити ще одна парламентська партія
Слідом за «Голосом» державне фінансування може втратити ще одна парламентська партія
Шольц хоче, щоб Індія стала посередницею в політичному врегулюванні війни в Україні
Шольц хоче, щоб Індія стала посередницею в політичному врегулюванні війни в Україні
Кабмін затвердив план для протидії корупції у МСЕК: Шмигаль розповів деталі
Кабмін затвердив план для протидії корупції у МСЕК: Шмигаль розповів деталі
Зеленський відхилив візит генсека ООН до України – AFP
Зеленський відхилив візит генсека ООН до України – AFP
Сирський відреагував на заяву Путіна про «оточення» ЗСУ на Курщині
Сирський відреагував на заяву Путіна про «оточення» ЗСУ на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
59K
Одна з областей посилює мобілізацію
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
19K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Переполох у партії Порошенка. «Європейська солідарність» може втратити державне фінансування

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua