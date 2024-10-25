Слідом за «Голосом» державне фінансування може втратити ще одна парламентська партія

НАЗК через суд доводить, що партія Порошенка використовувала державне фінансування не за призначенням

На початку 2024 року «Європейська солідарність» придбала за бюджетні кошти «військові облігації». Однак, їх купівля не передбачена в законі «Про політичні партії». До того ж такі дії можуть мати ознаки нецільового використання коштів, покарання за яке – припинення державного фінансування без можливості виправити ситуацію. Про це йдеться у статті «Чесно», опублікованої на «Главкомі».

«Чесно» зауважує, що у лютому «Європейська солідарність» витратила на облігації понад 46 млн грн. Понад 35 млн із цієї суми становили саме кошти з державного бюджету.

Як відомо, державне фінансування партій в Україні регулює закон «Про політичні партії». Він передбачає, що партія – неприбуткова організація, отримувати прибуток вона не може. Виняток – дохід від перебування таких коштів на депозиті.

Одна із депутаток «ЄС» на захист рішення партії зазначила, що придбання облігацій – це за своєю суттю депозит. А купівля саме військових облігацій – це витрата на цілі, пов’язані з обороною. До слова, НАЗК раніше зазначало, що політичні партії можуть витрачати кошти «на цілі, пов’язані із забезпеченням оборони України та безпекою населення». Проте роз'яснення від НАЗК не несуть юридичної сили.

Однак, за дослідженням експертів, депозит та військові облігації – не одне й те саме. «Партія – неприбуткова організація. А купівля цінних паперів має на меті отримання доходу. Крім того, можливість купівлі ОВДП за державні кошти, на відміну від депозиту, чітко не передбачена законом. От партія купить облігації, отримає прибуток від користування ними державою, а що далі? На який саме рахунок ці кошти повертати? Який статус коштів, отриманих як прибуток? Цих механізмів не визначено», – пояснює експертка з питань політичного фінансування Юлія Зальцберг.

Відомо, що за тиждень до їх купівлі, «ЄС» звернулася до НАЗК за роз’ясненням, чи можуть політичні партії купувати «військові облігації», термін погашення яких перевищує календарний рік із дня першого зарахування коштів на рахунок політичної партії. Але не дочекавшись відповіді НАЗК, політична сила все ж купила цінні папери.

Згодом НАЗК відповіло, зокрема, що законом не встановлено такого обов’язку, щоб держава витрачала кошти від продажу облігацій на конкретно визначені цілі. У тому числі й на забезпечення оборони України та безпеки населення.

Після цього, у березні, «Європейська солідарність» продала облігації за ту ж суму, що й купила: понад 46 млн грн. Гроші від продажу надійшли на поточний рахунок і вони втратили статус бюджетних.

Через цю ситуацію, представники «ЄС» навіть намагалися внести зміни до закону «Про політичні партії». Пропонованими змінами пропонувалось дозволити партіям купувати військові облігації. Після того, як це зробити не далося, 3 жовтня НАЗК звернулося до Київського окружного адміністративного суду, аби той встановив факт нецільового використання коштів партією.

Нагадаємо, партія «Голос» найближчим часом безповоротно втратить державне фінансування, оскільки були зафіксовані недостовірні відомості на майже 5 млн грн. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.

«Нещодавно було зупинено, а потім і припинено фінансування партії «Голос», відповідні накази були оскаржені до суду. Щодо правомірності наших дій щодо зупинення фінансування партії маємо вже рішення Верховного Суду», – підкреслив очільник відомства. За його словами, відновити держфінансування партія «Голос» вже не зможе, адже було повторне порушення. До того ж, у партії були недостовірні відомості на майже 5 млн грн.