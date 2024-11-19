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20 років Помаранчевій революції. Соратник оцінив наслідки отруєння Ющенка для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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20 років Помаранчевій революції. Соратник оцінив наслідки отруєння Ющенка для України
Віктор Ющенко до і після отруєння
колаж із відкритих джерел

Безсмертний: «Бог врятував Ющенка, але не врятував помаранчеву справу»

Отруєння третього президента України Віктора Ющенка вплинуло на багато речей. Передусім – на довіру всередині партії «Наша Україна». Замість того, щоб шукати ворогів ззовні, почалися внутрішні розборки всередині команди, що й призвело до розвалу «помаранчевої справи». Про це заявив народний депутат багатьох скликань Роман Безсмертний в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

Політик зауважив, що занепад «Нашої України» став наслідком отруєння Ющенка. При цьому під час внутршніх розборок у партії, які почалися після цього, довкола Ющенка з’явилося чимало «випадкових, чужих людей». А ті, хто віддав роки життя за його перемогу, були просто відсторонені.

За словами Безсмертного, вже на тому етапі команда впала не в дискусії, а у «відверте ворогування».

«Уявіть цю ситуацію: вибори іще не проведені і не завершені, а в команді вже почалася сегментація. Треба було мати велику відповідальність, щоб продовжувати займатися конструктивною діяльністю, а не брати участь у пошуку ворогів. Що ж до стану Віктора Андрійовича, то його найкраще характеризують слова, які згодом звучатимуть дуже часто – на адресу команди: «Я вам віддав все, а ви довели ситуацію до межі», – сказав політик.

Він зазначив: ті, хто організував отруєння, саме на такий варіант і розраховували.

«Бог врятував Ющенка, але не врятував помаранчеву справу – вона почне валитися просто на очах. Бачачи це все, одні стануть битися за лідерство, інші – за місце біля Ющенка. Хтось зрозуміє тимчасовість «Нашої України» як політичного проєкту і дбатиме надалі про власний інтерес… Все це було дитинство української політики… Гралися-гралися у пісочниці, а потім хтось у когось іграшку забрав і дістав лопаткою по голові… До таких розборок у пісочниці я відношу і конфлікт у трикутнику «Тимошенко – Порошенко – Зінченко»… А щодо інших імен, то чим старше я стаю і чим менше залишається серед живих учасників тих подій, тим менше у мене бажання їх називати», – зізнався Безсмертний.

Нагадаємо, 5 вересня 2004 року Ющенко, бувши кандидатом в президенти, зустрічався з керівництвом СБУ, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку. Лікарі заявили, що Ющенко отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п'ять днів до госпіталізації. Пізніше було проведено низку експертиз. Повторна експертиза в кінці травня 2006 року підтвердила факт наявності діоксину в організмі Ющенка.

Раніше депутат України Віктор Балога заявив, що всі виконавці, які були причетні до отруєння Віктора Ющенка, виїхали за межі України. Також депутат пояснив, чому досі не розкрита справа про отруєння Віктора Ющенка:«Усі виконавці, які були причетні до цього злочину, виїхали за межі України. Це 100% відбулося під час вечері у СБУшників, і саме там його отруїли. Зараз же всі кінцівки цієї справи втрачено, але найбільш неприємно у цій ситуації те, коли опоненти Ющенка говорили, що це було не отруєння, а якісь ін’єкції молодості, або ж він це зробив умисне, щоб над ним зажалілися».

До слова, прокурор, який розслідував можливе отруєння Ющенка, не знайшов складу злочину по цій справі.

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Теги: Роман Безсмертний Давид Жванія отруєння Помаранчева революція Віктор Ющенко

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