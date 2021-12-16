Адвокат Романа Цимбалюка про його справу: Наша ціль – дійти до Європейського суду

Роман Цимбалюк працює у Росії вже більще 10 років

Російська влада порушила проти українського журналіста Романа Цимбалюка справу через екстремізм

Адвокат українського журналіста Романа Цимбалюка Микола Полозов не бачить перспектив домогтися справедливості за його справою у російських судах та планує пройти усі необхідні інстанції для її розгляду в Європейському суді з прав людини. Про це юрист повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Подібні дії влади РФ проти Романа Цимбалюка – це, перш за все, порушення його права на свободу висловлювань, на свободу слова, а також перешкода журналістській діяльності. Ці права передбачені, в тому числі, Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод», – вважає Микола Полозов.

Адвокат наголосив, що обвинувачення, які висуває Цимбалюку російська влада, є абсурдними, а отже, не варто на них зосереджуватись.

«Наша ціль – пройти усі необхідні інстанції, як цього вимагають положення Європейського суду з прав людини і звернутися потім до цього Суду з вимогою визнання незаконними усі рішення російської влади і виплатити компенсації», – пояснив юрист.

Полозов додав, що у випадку отримання належної компенсації, Цимбалюк планує передати її на користь дітей кримськотатарських політв’язнів.

На думку адвоката, не можна виключати, що російська влада схоче запроторити Цимбалюка до в'язниці.

«У Росії в принципі за кримінальними справами виправдувальних вироків 0,3%. Та й тим влада не задоволена, бо дуже багато виправдувальних вироків. У політичних справах їх не буває зовсім. Тому розраховувати на якусь поблажливість чи лояльність з боку російської влади абсолютно не варто. Тут слід жорстко відстоювати свою позицію, у тому числі в міжнародних інстанціях», – підсумував Микола Полозов.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що проти українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка влада країни-агресорки порушила справу про екстремізм.

Адвокат Романа Цимбалюка Микола Полозов вважає, що Справу за статтею 20.3.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (розпалювання ворожнечі), відкриту проти Цимбалюка, згодом можуть перекваліфікувати у кримінальну.