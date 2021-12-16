Адвокат Романа Цимбалюка про його справу: Наша ціль – дійти до Європейського суду
Російська влада порушила проти українського журналіста Романа Цимбалюка справу через екстремізм
Адвокат українського журналіста Романа Цимбалюка Микола Полозов не бачить перспектив домогтися справедливості за його справою у російських судах та планує пройти усі необхідні інстанції для її розгляду в Європейському суді з прав людини. Про це юрист повідомив в інтерв’ю «Главкому».
«Подібні дії влади РФ проти Романа Цимбалюка – це, перш за все, порушення його права на свободу висловлювань, на свободу слова, а також перешкода журналістській діяльності. Ці права передбачені, в тому числі, Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод», – вважає Микола Полозов.
Адвокат наголосив, що обвинувачення, які висуває Цимбалюку російська влада, є абсурдними, а отже, не варто на них зосереджуватись.
«Наша ціль – пройти усі необхідні інстанції, як цього вимагають положення Європейського суду з прав людини і звернутися потім до цього Суду з вимогою визнання незаконними усі рішення російської влади і виплатити компенсації», – пояснив юрист.
Полозов додав, що у випадку отримання належної компенсації, Цимбалюк планує передати її на користь дітей кримськотатарських політв’язнів.
На думку адвоката, не можна виключати, що російська влада схоче запроторити Цимбалюка до в'язниці.
«У Росії в принципі за кримінальними справами виправдувальних вироків 0,3%. Та й тим влада не задоволена, бо дуже багато виправдувальних вироків. У політичних справах їх не буває зовсім. Тому розраховувати на якусь поблажливість чи лояльність з боку російської влади абсолютно не варто. Тут слід жорстко відстоювати свою позицію, у тому числі в міжнародних інстанціях», – підсумував Микола Полозов.
Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що проти українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка влада країни-агресорки порушила справу про екстремізм.
Адвокат Романа Цимбалюка Микола Полозов вважає, що Справу за статтею 20.3.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (розпалювання ворожнечі), відкриту проти Цимбалюка, згодом можуть перекваліфікувати у кримінальну.