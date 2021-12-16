  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Адвокат Романа Цимбалюка про його справу: Наша ціль – дійти до Європейського суду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роман Цимбалюк працює у Росії вже більще 10 років - Адвокат Романа Цимбалюка про його справу: Наша ціль – дійти до Європейського суду
    Роман Цимбалюк працює у Росії вже більще 10 років
    фото з відкритих джерел

    Російська влада порушила проти українського журналіста Романа Цимбалюка справу через екстремізм

    Адвокат українського журналіста Романа Цимбалюка Микола Полозов не бачить перспектив домогтися справедливості за його справою у російських судах та планує пройти усі необхідні інстанції для її розгляду в Європейському суді з прав людини. Про це юрист повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    «Подібні дії влади РФ проти Романа Цимбалюка – це, перш за все, порушення його права на свободу висловлювань, на свободу слова, а також перешкода журналістській діяльності. Ці права передбачені, в тому числі, Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод», – вважає Микола Полозов.

    Адвокат наголосив, що обвинувачення, які висуває Цимбалюку російська влада, є абсурдними, а отже, не варто на них зосереджуватись.

    «Наша ціль – пройти усі необхідні інстанції, як цього вимагають положення Європейського суду з прав людини і звернутися потім до цього Суду з вимогою визнання незаконними усі рішення російської влади і виплатити компенсації», – пояснив юрист.

    Полозов додав, що у випадку отримання належної компенсації, Цимбалюк планує передати її на користь дітей кримськотатарських політв’язнів.

    На думку адвоката, не можна виключати, що російська влада схоче запроторити Цимбалюка до в'язниці.

    «У Росії в принципі за кримінальними справами виправдувальних вироків 0,3%. Та й тим влада не задоволена, бо дуже багато виправдувальних вироків. У політичних справах їх не буває зовсім. Тому розраховувати на якусь поблажливість чи лояльність з боку російської влади абсолютно не варто. Тут слід жорстко відстоювати свою позицію, у тому числі в міжнародних інстанціях», – підсумував Микола Полозов.

    Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що проти українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка влада країни-агресорки порушила справу про екстремізм.

    Адвокат Романа Цимбалюка Микола Полозов вважає, що Справу за статтею 20.3.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (розпалювання ворожнечі), відкриту проти Цимбалюка, згодом можуть перекваліфікувати у кримінальну.

    Читайте також інтерв'ю: Росія звинуватила Романа Цимбалюка в екстремізмі. Інтерв’ю з адвокатом українського журналіста

    Теги: Микола Полозов Росія суд адвокат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Адвокат Романа Цимбалюка про його справу: Наша ціль – дійти до Європейського суду