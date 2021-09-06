Адвокати Порошенка розповіли, чому закрито справу за позовом Коломойського

Кримінальне провадження проти Петра Порошенка, яке було відкрите за заявою олігарха Коломойського і більше року розслідувалось, закрите

Кримінальне провадження проти Петра Порошенка, яке було відкрите за заявою олігарха Коломойського і більше року розслідувалось, закрите

Провадження, зареєстроване за заявою олігарха, «закрили буквально синхронізовано з вильотом президента Зеленського до США»

Адвокати п’ятого президента і лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка заявили, що справу проти нього «терміново закрили» перед поїздкою президента Володимира Зеленського до США. Про це повідомляє пресслужба політсили.

За словами адвоката Ігоря Голованя, кримінальне провадження, зареєстроване за заявою олігарха Ігоря Коломойського, «закрили буквально синхронізовано з вильотом президента Зеленського до США».

«Суть цього наклепницького кримінального провадження за заявою Коломойського полягала в тому, що він звинувачував п’ятого президента України Петра Порошенка і керівництво тодішнього Нацбанку України, Гонтареву і Рожкову, в тому, що вони «заважали господарській діяльності» Коломойського, «вишукували і розкривали комерційну таємницю» Коломойського, «зловживали владою і службовим становищем», – заявив Головань.

Адвокат сказав, що провадження зареєстрували за участю Печерського суду і розслідували понад рік, а закрили «саме перед приземленням президента Зеленського в США». Захист Порошенка стверджує, що Зеленський нібито хотів уникнути питань, які б викликало активне провадження в США.

«Тому «незалежні» правоохоронні органи, які нам багато разів наголошували, що ні Офіс президента, ні особисто Володимир Зеленський не має жодного впливу, таким чином синхронізувалися. І у нас тепер є ще один шматочок цього пазла», – додав адвокат Ілля Новіков.

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