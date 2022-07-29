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Американський аналітик: Захід повинен підтримувати Україну до перемоги. Інакше…

Дар‘я Липська
Вчора, 20:26 glavcom.ua
Американський аналітик: Захід повинен підтримувати Україну до перемоги. Інакше…
Перемога України також означитиме кінець і для російської імперії, і для Путіна
фото з відкритих джерел

Стівен Бланк: «Окрім того, Росія хоче зруйнувати Україну як державу, а також вбити всіх, хто заважає досягненню цієї мети»

Старший науковий співробітник неурядової організації American Foreign Policy Council Стівен Бланк вважає, що Захід повинен підтримувати Україну, допоки вона не отримає вирішальну перемогу над Росією. Інакше, будуть нові війни. Про це науковець розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Путін хоче збудувати імперію і зруйнувати глобальний міжнародний порядок. І він не буде задоволеним, допоки не досягне своєї мети. Справа не лише в його особистості, це логіка російської системи, яка полягає в тому, що самодержавність потребує імперії», – зазначає Бланк.

З іншого боку, Бланк вважає, що Росія історично є імперією, і вона не може уявити собі іншу форму державного правління. Окрім того, Росія хоче зруйнувати Україну як державу, а також вбити всіх, хто заважає досягненню цієї мети.

«Якщо така перемога відбудеться (перемога України над Росією – ред.), то це відкриє шлях для незалежної, демократичної України, а затим – і до членства в ЄС і НАТО. Перемога України також означитиме кінець і для російської імперії, і для Путіна», – вважає науковець.

Крім того, Бланк підкреслив, що ніхто не може знати, що буде з Росією в разі її програшу у війні.

«Що станеться після цього з Росією? Ніхто насправді цього не знає. Зараз є лише розмови і припущення. Виходячи з історії Росії, має прийти хтось з розумінням, що таку систему треба реформувати. Проте кожного разу, коли там намагаються здійснити реформи, остаточно реформувати систему не вдається, бо самі росіяни тримаються імперії і не можуть справитися з соціально-економічними реаліями», – зазначив він.

«Я вже писав і на цьому наполягаю: якщо ми хочемо мати справжню європейську безпеку, яка включає і Росію, і Україну, вона має виключати таку опцію як російська імперія. Лише у такому випадку росіяни зможуть насолоджуватись демократією, якщо вони її хочуть. Щоправда, я зараз не  певен, що вони цього хочуть. Однак, лише за таких обставин Росія справді перебуватиме у безпеці і матиме процвітання та пристойне життя для росіян. Інакше ми будемо бачити те, що відбувається зараз», – ділиться думками Стівен Бланк.

Науковець нагадав, що 25 років тому він говорив, що ми отримаємо нову версію царської, спадкоємної московської влади.

«Мої колеги та друзі, як і я, писали, що Путін прагне не фашизму, не комунізму, а московського ханства. Або іншими словами –  московської самодержавності. Для мене все це має такий вигляд: він хоче, як було за будь-якого попереднього царя. Хіба що в цій формі можна побачити деякі елементи радянського режиму», – вважає старший науковий співробітник American Foreign Policy Council.

На його думку «краса» цієї системи полягає в тому, що вона дозволяє відгризати інші території, не корумпуючи природу цієї системи. А її природа – це спадкоємна автократія. І тому вона адаптується і до фашизму, і до комунізму, і до демократії (сміється).

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Теги: США новости США Україна війна росія

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