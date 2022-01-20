Американський історик назвав умову, за якої переговори з РФ можуть бути успішними

Тімоті Снайдер спростував міф «братні народи» та звинуватив Путіна в «історичній упередженості»

Попри стратегію РФ у нещодавніх переговорах із Заходом, спрямовану на послаблення позицій адміністрації Байдена та відсторонення європейських країн від вирішення глобальних питань, справжня мета чинної російської влади може не простягатись настільки далеко. Таку думку у своїй колонці «Що думати про війну в Україні» висловив відомий американський історик та письменник Тімоті Снайдер.

Снайдер зазначає, що основна причина поточної агресивної риторики та погроз російської влади Україні і Заходу може полягати в історичних упередженнях російського лідера Володимира Путіна щодо «братньої», як він вважає, країни.

В якості підтвердження цієї версії історик нагадав зміст нещодавньої статті Володимира Путіна про Україну, опублікованої у липні минулого року.

«Основна ідея полягає в тому, що тисячу років тому існувала країна під назвою Русь, найважливішим містом на Русі був Київ, а тепер через тисячу років Київ є столицею України, і тому Україна не може бути справжньою країною, і всі причетні та їхні нащадки мають бути росіянами або братнім росіянам народом», – пояснив Тімоті Снайдер.

Як зазначає Тімоті Снайдер, вступати в історичні суперечки з людьми, які налаштовані на віру в міф, «не кажучи вже про президентів, які вірять, що минуле є лише для підтвердженням їхніх теперішніх упереджень» – неможливо.

На думку історика, есе Путіна свідчить про наявну кризу російської ідентичності, до того ж у його есе Росії не вистачає майбутнього, а нація – набагато більше про майбутнє, ніж про минуле.

«Той факт, що всі російські представники мають поводитися так, ніби есе Путіна правдиве, створює проблему для американських та європейських переговорників. Путін покладає на Захід відповідальність за те, що зробила Росія, а саме підштовхнути українську громадську думку до НАТО. У есе Путіна стверджується, що українці належать до більшої спільноти з Росією, але були введені в оману західною підступністю», – підсумовує Тімоті Снайдер.

Історик робить висновок, що переговори США з Росією у поточній ситуації є необхідними і до них варто залучати Україну. При цьому у формуванні переговорної позиції Заходу варто зосереджуватись не на історичних міфах Росії, а на тому факті, що із системою європейської безпеки «щось не так».

Раніше повідомлялося, що, на думку генсека НАТО Єнса Столтерберга, у переговорах з РФ буде складно подолати розбіжності щодо України.

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